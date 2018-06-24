Doğu Perinçek oyunu İstanbul'da kullandı

İSTANBUL

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, oyunu kullanmak üzere saat 14.00'da eşi Şule Perinçek ile Şair Nedim Ortaokuluna geldi. Perinçek ailesi oylarını 1154 numaralı sandıkta kullandı.

Perinçek, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Büyük Türk Milleti, yarın dünya güneşin etrafında dönmeye devam edecek. Türkiye'nin önünde göreceksiniz 1-2 yıl içinde çok büyük çözümler var ve Türkiye Atatürk rotasına tekrar girecek." dedi.

Seçim sonuçlarını partisinden takip edeceğini belirten Doğu Perinçek, açıklamasının ardından okuldan ayrıldı.