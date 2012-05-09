Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Diplomatlar tutuklu gazetecileri Meclis'e sordu

Diplomatlara yanıt veren Ayhan Sefer Üstün, bazı gazetecilerin çok ciddi suçlarla karşı karşıya kaldığını söyledi

Diplomatlar tutuklu gazetecileri Meclis'e sordu

Diplomatlara yanıt veren Ayhan Sefer Üstün, bazı gazetecilerin çok ciddi suçlarla karşı karşıya kaldığını söyledi

09 Mayıs 2012 Çarşamba 13:16
400 Okunma
Diplomatlar tutuklu gazetecileri Meclis'e sordu
TBMM  - Aralarında ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin de bulunduğu 10 ülkenin diplomatları, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile görüşmelerinde tutuklu gazetecilerin durumunu gündeme getirdi.

Üstün, ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Danimarka, İsveç, İsviçre, Hollanda, Norveç'in insan haklarından sorumlu diplomatları ve AB temsilcisiyle yaklaşık 2 saat süren görüşmeyi, AA muhabirine değerlendirdi.
Diplomatlar, isim vermeden cezaevinde bulunan tutuklu gazetecilerin durumunu gündeme getirdi. Diplomatların, ''Türkiye’de ifade özgürlüğündeki durum nedir?'' diye sorduklarını belirten Üstün, ''Bu sorudan tutuklu gazetecileri sorduklarını anladık. 'Nedim Şener ve Ahmet Şık'tan bahsediliyorsa onların tutuksuz yargılanması gerektiğini siyasiler hep söyledi ve onların tahliye olmasına biz de son derece sevindik' dedim'' diye konuştu.
Üstün, bazı basın derneklerinin, ''tutuklu gazeteciler'' diye yayımladığı bir liste bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye'de durum böyle iken, İngiltere'de Murdoch'un en fazla satan gazetesinin genel yayın yönetmeni tutuklandı. Suçları neydi? Kamuoyunu yanıltmak ve muhataplarını yasadışı dinletmek. Haber elde etmek için kaynağı dinletmiş yani. Mesela adamın karısı öldürülmüş, kocasını yasadışı dinliyorlar. Bunlar ortaya çıktı ve kadın tutuklandı. Ama böyle bir suçla Türkiye'de suçlansanız tutuklanmazsınız" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 05:17
Anahtar Kelimeler:
Tutuklu Gazeteciler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ