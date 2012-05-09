Diplomatlar tutuklu gazetecileri Meclis'e sordu

TBMM - Aralarında ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin de bulunduğu 10 ülkenin diplomatları, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile görüşmelerinde tutuklu gazetecilerin durumunu gündeme getirdi.



Üstün, ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Danimarka, İsveç, İsviçre, Hollanda, Norveç'in insan haklarından sorumlu diplomatları ve AB temsilcisiyle yaklaşık 2 saat süren görüşmeyi, AA muhabirine değerlendirdi.

Diplomatlar, isim vermeden cezaevinde bulunan tutuklu gazetecilerin durumunu gündeme getirdi. Diplomatların, ''Türkiye’de ifade özgürlüğündeki durum nedir?'' diye sorduklarını belirten Üstün, ''Bu sorudan tutuklu gazetecileri sorduklarını anladık. 'Nedim Şener ve Ahmet Şık'tan bahsediliyorsa onların tutuksuz yargılanması gerektiğini siyasiler hep söyledi ve onların tahliye olmasına biz de son derece sevindik' dedim'' diye konuştu.

Üstün, bazı basın derneklerinin, ''tutuklu gazeteciler'' diye yayımladığı bir liste bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye'de durum böyle iken, İngiltere'de Murdoch'un en fazla satan gazetesinin genel yayın yönetmeni tutuklandı. Suçları neydi? Kamuoyunu yanıltmak ve muhataplarını yasadışı dinletmek. Haber elde etmek için kaynağı dinletmiş yani. Mesela adamın karısı öldürülmüş, kocasını yasadışı dinliyorlar. Bunlar ortaya çıktı ve kadın tutuklandı. Ama böyle bir suçla Türkiye'de suçlansanız tutuklanmazsınız" diye konuştu.