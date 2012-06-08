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Dinçer'den okullara talimat

Bakan Dinçer, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise planlamalarının acilen yapılması talimatı verdi

Dinçer'den okullara talimat

Bakan Dinçer, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise planlamalarının acilen yapılması talimatı verdi

08 Haziran 2012 Cuma 11:27
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Dinçer'den okullara talimat
ANKARA - Milli Eğitim BakanıÖmer Dinçer, valiliklere gönderdiği genelgeyle zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise planlamalarının acilen yapılması talimatı verdi.

Dinçer, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarını açma-kapama, ad değiştirme, planlama gibi işlemlerin valiliklerce yapılacağını belirterek, ''Bu planlamalar acilen tamamlanarak, 8-15 Haziran 2012 tarihleri arasında sisteme girişleri yapılacak'' dedi.
Dinçer, ''okul planlamaları'' konusunda yayımladığı ve 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun kapsamında ilkokul, ortaokul ve lisenin bağımsız olması, ortaokulun ilkokul veya liseyle birlikte kurulmasının mümkün olabileceğini belirtti.
İllerin ilköğretim okullarından hangilerinin ilkokul, hangilerinin ortaokul olacağı, hangilerinde ise ilkokul ve ortaokulların birlikte devam edeceğini belirleyeceğini anımsatan Dinçer, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının açma-kapama, ad değiştirme, planlama gibi işlemlerin valiliklerce yapılacağını kaydetti.
Bakan Dinçer, valiliklere ''Bu planlamalar acilen tamamlanarak, Devlet Kurumları Modülü'ndeki açıklamalar doğrultusunda 8-15 Haziran 2012 tarihleri arasında sisteme girişleri yapılacaktır'' talimatını verdi.

Mevcut öğrencilerin durumu
2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin sadece ilkokul olarak belirlenen okulların 1. sınıfına e-okul üzerinden kayıtlarının yapılacağını anımsatan Dinçer, 2011-2012 eğitim yılında 4. sınıfta olup 2012 Eylül ayı itibarıyla 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin ise sadece ortaokul olarak belirlenen okullara e-okul üzerinden kayıtlarının yapılacağını belirtti.
İmam hatip ortaokuluna gitmek isteyen öğrencilerin velilerinin başvurusu üzerine bu okula kayıtlarının yapılacağını ifade eden Dinçer, bu şekilde kaydı yapılan öğrenciler e-okul sisteminden ortaokula yapılan kaydının düşeceğini hatırlattı.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 03:28
Anahtar Kelimeler:
Okul
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