Dinçer'den kadro müjdesi

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Milli Eğitim Bakanı

Ömer Dinçer

, Erciş'te katıldığı bir açılış sonrasında gazetecilere, ''Erciş'ten Türkiye'ye bir müjde vermek istediğini'' belirterek, şunları kaydetti:



''Hükümetimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na ağustos ayında atanmak üzere, 40 bin yeni kadro veriyor. Öncelikle bu anlayış ve destek için Başbakanımıza teşekkür ediyorum.''

Verilen 40 bin kadronun kanunlaşmasından sonra atamayla ilgili işlemleri yapacaklarını dile getiren Bakan Dinçer, ''Şunu da hatırlatmak isterim, şubat ayında bize 17 bin kadro tahsis edilmişti. Biz o kadroyu daha çok doğu ve güneydoğu illerimize atamıştık. İki atamayı bir arada değerlendirdiğimizde 57 bin kadro verilmiş oldu. Bu Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde bir yılda verilen en büyük kadrodur'' diye konuştu.