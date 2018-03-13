Dicle'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 5 yaralı

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik Dicle ilçesinin kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önce döşenmiş olan el yapımı patlayıcının infilak ettiği bildirildi.

Patlamada 2 askerin olay yerinde şehit düştüğü, 2'si ağır, 5 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralanan askerlerin Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.