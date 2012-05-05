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Devlet kiracı

Bakan Bayraktar, Ankara'da halen 15 kamu kurumu ve bakanlıklara ait kuruluşun kiralık binalarda hizmet verdiğini bildirdi.

Devlet kiracı

Bakan Bayraktar, Ankara'da halen 15 kamu kurumu ve bakanlıklara ait kuruluşun kiralık binalarda hizmet verdiğini bildirdi.

05 Mayıs 2012 Cumartesi 13:26
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Devlet kiracı
TBMM -  Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul Bağımsız Milletvekili İhsan Barutçu'nun yazılı soru önergesine verdiği cevapta, Ankara'da halen kiralık binalarda görev yapan bakanlık ve kamu kuruluşları hakkında bilgi verdi.

Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre; Ankara'da halen 15 kamu kurumu ve bakanlıklara ait kuruluş, kiralık binalarda hizmet veriyor. Bunlar arasında TBMM ve Başbakanlığa ait binalar da var.
Bayraktar, Atatürk Bulvarı ile Akay Caddesi köşesinde bulunan ve mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'ne ait hizmet binasının 5 yıllık kullanım hakkının yıllık 120 bin TL kira bedeli karşılığında TBMM'ye verildiğini kaydetti.
Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre; Başbakanlığın Yüksel ve Meşrutiyet caddelerindeki iki hizmet binası kiralık.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Ankara'da görev yapan 19 Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nden 5'inin farklı kiralık binalarda hizmet veriyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bazı genel müdürlükleri de kirada. ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yapımı TOKİ tarafından gerçekleştirilen yeni binası teslim edilinceye kadar kiralık binada faaliyet gösteriyor. Yine aynı bakanlığın kuruluşu olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da faaliyetlerini bir kiralık binada sürdürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 kütüphane kiralık binalarda hizmet veriyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü İdari Binası, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün İdari Binası ile Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'nün Şinasi Sahnesi ve Akün Sahnesi'ne kira ödeniyor.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın merkez teşkilat birimlerinden 3'ü kiralık binada hizmet veriyor.
İçişleri Bakanlığı'nın Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Mahalli İdareler Kontrolörleri ve Dernek Denetçileri kiralık binalarda görev yapıyor. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı PTT Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki merkez ve çok sayıda şubesi de kiralık binalarda faaliyet gösteriyor.
Ayrıca Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na bağlı bazı birimler kiralık binalarda hizmet veriyor.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 05:27
Anahtar Kelimeler:
Kiracı
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