Desteği büyük

İSTANBUL- Daha önceki yıllarda Diyarbekirspor’a verdiği destek ve spora olan katkıları ile taraflı-tarafsız herkesin takdirini toplayan Bilal Kadayıfçıoğlu, Diyarbekirspor Kulübü Başkanlığı görevini üstlendiği günden bugüne neredeyse tüm zamanını takım için harcıyor. ''Diyarbekirspor ruhunu yeniden canlandırmak ve mutlak şampiyonluk'' parolasıyla görevi devralan ve göreve geldiği günden bugüne Diyarbakır'a farklı bir futbol bakış açısı kazandıran Başkan Kadayıfçıoğlu, kısa sürede kazanılan başarılar ve bölgede yeniden canlanan futbol sevgisi ile siyasi kanadın da dikkatini çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da düzenlenen bir etkinlikte Bilal Erdoğan ile bir araya gelen ve kendisine forma hediye ederek destek sözü alan Diyarbekirspor yöneticileri, bir başka gün de Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile bölgenin sportif gereksinimlerini konuştu. Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Bilal Kadayıfçıoğlu; ''Göreve gelirken tüm yönetici arkadaşlarımla birlikte bir söz verdik. Planlarımız ve projelerimiz dahilinde mümkün olan en kısa sürede bu takımı şampiyon yapacak, hak ettiği yerde olmasını sağlayacağız'' dedik. "Bugün geldiğimiz noktada hedeflerimize doğru sağlam adımlarla yürüyor olmak hepimizi gururlandırıyor. Ben koltuk ve mevki düşkünü bir başkan değilim. Yönetici arkadaşlarımda ün, şan, takdir peşinde olan insanlar değiller. Bizler bu kulübün emekçileriyiz. Bizler bu şehrin iyilikler ve güzellikler şehri olması için çalışan emekçileriz. Diyarbakır'ın adının mutluluk, başarı ve sporla anılan bir şehir olmasını istiyoruz. Bu yüzden yönetici arkadaşlarımla hemen hemen tüm zamanımızı kulübe ayırıyoruz. Çalışmalarımız sırasında bize her konuda destek olan halkımız başta olmak üzere bütün siyasetçilerimize de teşekkür etmek istiyoruz. İnşallah mümkün olan en kısa zamanda bu kulübü ve şehri şampiyonluklarla sevindirecek, gururlandıracağız.'' ifadelerini kullandı.

Haber: Elif Günay