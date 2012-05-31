Depreme karşı Japonya gibi olacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, halk arasında ''afet yasası'' olarak bilinen kanunun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandığını anımsattı.

Türkiye'de 15 milyon eski konut olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

''Bunlardan 8.5 milyonu idare eder, 6.5 milyonu ise ömrünü tamamlamış durumda, mühendislik hizmeti almamış depreme de dayanıklı değil. Bunların yenilenmesi gerekiyor. Büyük bir kısmı İstanbul, İzmir, Bursa, Bingöl, Erzincan, Gaziantep, Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu, Eskişehir, Düzce gibi deprem kuşağında şehirlerde. Bunlarda bir dakika bile beklemeye tahammülümüz yok. İspanya'da, Güney Kore'de güzel şehirler oluştu. Bizim de bu güzelliği yakalamamız lazım.''

Bayraktar, Japonya'da 9 büyüklüğünde deprem yaşandığında kimsenin ölmediğine dikkati çekerek, Türkiye'nin de aynı konuma geleceğini bildirdi.