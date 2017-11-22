Deniz Seki'den ilginç açıklama!

Uyuşturucu bulundurmak ve temin etmek suçlarından 3.5 yıl hapis yatan Deniz Seki, yeniden yargılanmak istediğini şu sözlerle açıkladı: ''Bana ''Torbacı'' bile dediler. Bu konuyla ilgili yeniden yargılanmak ve beraat etmek istiyorum.Adalet Bakanlığı'na konuyla ilgili talepte bulunduk.İnsanlar sadece yargılıyor, bilmiyorlar. Ben neyi, kime nasıl temin edebilirim bana lütfen açıklasınlar. Bir gün kumpas mağdurlarından sayılacağımı düşünüyorıum. Yıllar sonra itibarımı kurtaracağım ve bunun için sonuna kadar savaşacağım. Bu olay benim için artık şeref, namus meselesi. Tekrar tekrar bunları konuşmak çok canımı acıtıyor. Bu konuyu tamamen kapatmak istiyorum'' dedi.