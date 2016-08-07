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'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne 5 milyon katılım

Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne yaklaşık 5 milyon kişi katıldığı bildirildi.

'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne 5 milyon katılım

Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne yaklaşık 5 milyon kişi katıldığı bildirildi.

07 Ağustos 2016 Pazar 22:33
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'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne 5 milyon katılım
İSTANBUL

Yenikapı'da düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne yaklaşık 5 milyon vatandaşla rekor düzeyde katılım olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden yoğun katılımın olduğu "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" şölen havasında geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle havadan yapılan denetimde, metrekareye düşen kişi sayısı analizi sonucunda yaklaşık 5 milyon vatandaşın miting için Yenikapı'ya geldiği ve bu rakamın bugüne kadarki mitingler dikkate alındığında rekor bir katılım anlamına geldiği belirtildi.

Milyonlar tarihi miting için Yenikapı'da



Yenikapı'da tarihi miting

Miting alanına ulaşım için 7 bin otobüs, 203 tekne, 10 vapur ücretsiz hizmet verdi. Silivri, Bakırköy, Yenikapı, Sirkeci, Eyüp, Sütlüce, Haliç Kongre Merkezi, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Pendik ile Adalar iskelelerinden deniz araçları hareket etti. Engelli vatandaşlar için 50 adet otobüs tahsis edildi ve engelli araçları için araç sayısı kadar engelli tabelası hazırlandı.



Miting alanında 1 milyon watt gücünde ses sistemi kuruldu
Miting alanına 1 milyon watt gücünde ses sistemi kuruldu. Bunun, bugüne kadar Türkiye'de kurulan en büyük ses sistemi olduğu bildirildi. Alana kurulan ses sistemiyle 1,5 kilometre mesafeye ses iletimi sağlandı. Miting alanına 300 kişilik ekibin 3 gün süren çalışma sonucu kurduğu ses sisteminin enerji ihtiyacının 54 jeneratörle sağlandığı ve alana 22 led ekranın kurulduğu kaydedildi. 

Miting alanında ses ve görüntü aktarmaları vinçler üzerine çekilen çelik halatlarla yapılırken, bu amaçla 6 bin metre halat çekildi. Görüntü aktarma ise 5 bin metre fiber hatla sağlandı.

"Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ni takip etmek isteyen yabancı konuklar ve gazeteciler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı uygulaması tarafından "ibb simultane" hizmeti verildi. Başta İngilizce ve Arapça olmak üzere farklı dillerde, cep telefonları üzerinden online olarak simültane çeviri hizmeti sunuldu. Mitingde 48 kişilik canlı yayın ekibi görev aldı.

AA

Son Güncelleme: 07.08.2016 22:34
Anahtar Kelimeler:
DemokrasiŞehitMitingKatılım - Önce Vatan Gazetesi
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