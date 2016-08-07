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'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" başladı.

'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" başladı.

07 Ağustos 2016 Pazar 18:14
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'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' başladı
İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" başladı.

Milyonlar tarihi miting için Yenikapı'da

Vatandaşlar, öğle saatlerinden itibaren Anadolu ve Avrupa yakasından otobüs, Marmaray, metrobüs, metro ve deniz yoluyla Yenikapı Miting Alanı'na geldi. Alan, ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlarla tamamen doldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alana gelişinin ardından "Demokrasi ve Şehitler Mitingi", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Mitingde daha sonra Kur'anı-ı Kerim okundu.

Mitingte sırasıyla Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, İsmail Kahraman ve Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma yapacak.

AA

Son Güncelleme: 07.08.2016 18:15
Anahtar Kelimeler:
Demokrasi - Önce Vatan Gazetesi
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