Demirel ile görüşmeler faydalı olmayacak

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Üyesi ve MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, komisyonda yüzlerce kişinin dinlenmesinin faydasının ne olduğunun tartışılması gerektiğini söyledi. Dinlenmesi talep edilen kişilerin bir çoğunun ''resmi insanlar'' olduğunu ifade eden Yeniçeri, ''Bunlar mümkün olduğu kadar, darbelere kendi olumlu ya da olumsuz katkılarını saklayacaklardır. Bu bilinen bir şey. Dolayısıyla, ben şahsen, bunlardan çok fazla yararlanabileceğimizi düşünmüyorum'' diye konuştu.

Komisyonun dinleyeceği 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i örnek gösteren Yeniçeri, şunları söyledi:

''Süleyman Demirel ne diyecek yani? Genel çerçeve içerisinde zannediyorum bir savunma yapacak. Ve bütün bu olaylarda darbeye muhatap olduğunu ve büyük sıkıntılar çektiğini anlatacak. Doğrudur, o tarafı da var fakat öbür taraftan 28 Şubat'taki pozisyonda ayrı bir yapı olarak ortaya çıkıyor.

Süleyman Demir ile yapılacak görüşmenin komisyonun çalışmalarına çok büyük fayda sağlayacağına inanmıyorum. Demirel, yuvarlak cevaplar verecek. Ne diyeceğini üç aşağı beş yukarı biliyorum. Kaldı ki biz sorgulamaya gitmiyoruz, öğrenmeye gidiyoruz.

Kişiler, aktörler, ilişkiler bazında alındığında sorun çok da anlaşılır olmuyor. Çünkü, uluslararası ilişkilerin darbeyi belirlemede çok büyük önemi var.

Komisyondaki tartışılan olayları okudukça, darbelerin aslında askerler tarafından değil, siviller tarafından yapıldığı kanaatine ulaştım. Askerleri bu konuma kim getiriyor, siviller getiriyor. Siz müsait olursanız, emir almaya hazır olursanız, onlar da darbeyi yaparlar.''