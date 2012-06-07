Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Demirel ile görüşmeler faydalı olmayacak

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Üyesi Yeniçeri, Süleyman Demirel ile yapılacak görüşmenin, çalışmalara fayda sağlayacağına inanmadığını söyledi.

Demirel ile görüşmeler faydalı olmayacak

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Üyesi Yeniçeri, Süleyman Demirel ile yapılacak görüşmenin, çalışmalara fayda sağlayacağına inanmadığını söyledi.

07 Haziran 2012 Perşembe 08:45
498 Okunma
Demirel ile görüşmeler faydalı olmayacak

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Üyesi ve MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, komisyonda yüzlerce kişinin dinlenmesinin faydasının ne olduğunun tartışılması gerektiğini söyledi. Dinlenmesi talep edilen kişilerin bir çoğunun ''resmi insanlar'' olduğunu ifade eden Yeniçeri, ''Bunlar mümkün olduğu kadar, darbelere kendi olumlu ya da olumsuz katkılarını saklayacaklardır. Bu bilinen bir şey. Dolayısıyla, ben şahsen, bunlardan çok fazla yararlanabileceğimizi düşünmüyorum'' diye konuştu.

Komisyonun dinleyeceği 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i örnek gösteren Yeniçeri, şunları söyledi:
''Süleyman Demirel ne diyecek yani? Genel çerçeve içerisinde zannediyorum bir savunma yapacak. Ve bütün bu olaylarda darbeye muhatap olduğunu ve büyük sıkıntılar çektiğini anlatacak. Doğrudur, o tarafı da var fakat öbür taraftan 28 Şubat'taki pozisyonda ayrı bir yapı olarak ortaya çıkıyor.
Süleyman Demir ile yapılacak görüşmenin komisyonun çalışmalarına çok büyük fayda sağlayacağına inanmıyorum. Demirel, yuvarlak cevaplar verecek. Ne diyeceğini üç aşağı beş yukarı biliyorum. Kaldı ki biz sorgulamaya gitmiyoruz, öğrenmeye gidiyoruz.
Kişiler, aktörler, ilişkiler bazında alındığında sorun çok da anlaşılır olmuyor. Çünkü, uluslararası ilişkilerin darbeyi belirlemede çok büyük önemi var.
Komisyondaki tartışılan olayları okudukça, darbelerin aslında askerler tarafından değil, siviller tarafından yapıldığı kanaatine ulaştım. Askerleri bu konuma kim getiriyor, siviller getiriyor. Siz müsait olursanız, emir almaya hazır olursanız, onlar da darbeyi yaparlar.''

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 00:46
Anahtar Kelimeler:
Demirel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ