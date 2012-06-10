KARABÜK - HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Demircan, ''Uludere olayında bir sıkıntı var. Olayın gündemden düşürülmesi için kürtaj ve sezaryen gündemi oluşturuldu'' dedi.

Demircan, partisinin Karabük Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmada, 1985'ten bu yana belirli bir düzeyde ve yasalar içerisinde Türkiye'de kürtaj ve sezaryenin yapıldığını, 10 yıldır bu konuda sesi çıkmayan hükümetin Uludere olayını kapatmak için bunu gündeme getirdiğini öne sürdü.

Kürtajın bir canlının hayatına son vermek olduğunu, bu konuda hem fikir olduklarını, tedbir alınması gerektiğini ifade eden Demircan, şöyle konuştu:

''Aklıselim birisi elbette ki kürtaja karşıdır. Ülkemizde kürtaj dünya ortalamasının üzerindedir. Neden Uludere olayından sonra bunu gündeme getirdiniz? Uludere olayında bir sıkıntı var. Olayın gündemden düşürülmesi için kürtaj ve sezaryen gündemi oluşturuldu. Gördüğümü söylüyorum. Nedir sıkıntı, TSK sınır dışında ancak TBMM'nin izniyle kullanılabilir. TBMM bu yetkiyi hükümete vermiş. Hükümet de bu yetkiyi TSK eliyle kullanır. 34 vatandaşımız sınırın dışında TSK tarafından uçaklarla bombalanarak öldürüldü. Bu insanlar ister kaçakçı olsun ister hiç suçu olmasın onların cezası ölüm değildir. Bu olayın üzeri kaçakçı diye örtülemez. Olayın üzerinden 6 ay geçmiş hala soruşturmaya ışık tutacak o emri kim vermiş ortada yok. Demokratik bir ülkede böyle bir olay yaşansaydı siyasi sorumluluğu üzerine alan bakan istifa ederdi.''

Uludere olayında sorumluların açığa alınması gerektiğini belirten Demircan, şunları kaydetti:

''Burada daha yargıya teslim edilmiş kimse yok, açığa alınmış bir sorumlu yok, neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Amerika geliyor 'biz bilgi verdik' diyor. Genelkurmayımız diyor ki 'biz bilgi almadık.' Yahu arkadaşım, bilgiyi kim vermiş ne değişir ki 34 kişiyi öldüren mekanizma ortaya çıkarılmadıktan sorar. Uludere olayından kamu vicdanını rahatlatmadan kimse sıyrılamaz.''