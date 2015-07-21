Deliller Ankara'ya gönderildi

ŞANLIURFA - Suruç'ta terör saldırısının meydana geldiği alanda toplanan deliller, incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığına gönderildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında Soma'daki maden faciasında görev yapanlar ile bomba imha uzmanlarının da bulunduğu çok sayıda ekip, Amara Kültür Merkezi önündeki terör saldırısına ilişkin delil toplama çalışmasını tamamladı.

Ekipler elde ettikleri çok sayıda ipucu ve delili, incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığına götürdü.

Öte yandan Gaziantep Adli Tıp Kurumunda 6 cenaze üzerindeki kimlik tespit çalışması da devam ediyor.