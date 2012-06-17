Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Dedikoduları kaldırmak istedik

Erdoğan, Fethullah Gülen'e "dön" çağrısıyla ilgili "Bazı dedikodular oldu 'Acaba gelmek istiyor da burada olumsuz yaklaşım mı var' diye. Bunu ortadan kaldırmak istedik" dedi.

Dedikoduları kaldırmak istedik

Erdoğan, Fethullah Gülen'e "dön" çağrısıyla ilgili "Bazı dedikodular oldu 'Acaba gelmek istiyor da burada olumsuz yaklaşım mı var' diye. Bunu ortadan kaldırmak istedik" dedi.

17 Haziran 2012 Pazar 13:41
452 Okunma
Dedikoduları kaldırmak istedik

ANKARA 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan G-20 toplantısına katılmak üzere Meksika'ya gitti. Meksika'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantı düzenleyen Erdoğan, Fethullah Gülen'e yaptığı "dön" çağrısıyla ilgili şunları söyledi:
''Türkçe Olimpiyatları'nın finalinde yaptığımız konuşmada ben bu ifadeyi kullandım. Bu benim ilk defa kullandığım ifade değil aslında. Daha önce, farklı zamanlarda Amerika'ya gidip gelen ortak dost dediğimiz arkadaşlarımıza bunu söyledik. Yani ne zaman isterlerse biz bize düşeni yapmaya hazırız dedik. Gurbette yaşamasını doğru bulmayız dedik. Bu konudaki takdir şüphesiz ki kendilerine aittir. Biz ise burada üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedik. Bunu söyledik ve Türkçe Olimpiyatları öncesinde özellikle böyle bir beklentinin olduğunu bildiğim için bunu finale gelmiş olan gönüldaşlarıyla paylaşalım istedim. Çünkü dışarıda da tabii bazı dedikodular oldu. 'Acaba gelmek istiyor da burada olumsuz yaklaşım mı var' diye. Bunu ortadan kaldırmak istedik. Biliyoruz ki zaten yasal bir manisi söz konusu değil."

Bülent Bey'in şahsi kanaati
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklaması ile Leyla Zana'nın sözlerini değerlendirmesinin istenmesi üzerine de Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bülent Arınç'ın yaklaşımı yargının ortaya koyduğu bir yaklaşım değil. Sayın Bülent Bey'in yaptığı açıklama, 'Silah bıraksınlar, ondan sonra ev hapsi düşünülür' ifadesi, aramızda görüştüğümüz bir konu değil, kendi şahsi kanaatidir...Sayın Zana'nın, benimle görüşme noktasında gelen hiçbir talebi yoktur. Ama bir milletvekili olarak öyle bir talebi bana geldiği anda kendisiyle görüşmekten de kaçmam."

AA

Son Güncelleme: 17.06.2012 05:42
Anahtar Kelimeler:
Tayyip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ