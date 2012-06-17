Dedikoduları kaldırmak istedik

ANKARA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan G-20 toplantısına katılmak üzere Meksika'ya gitti. Meksika'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantı düzenleyen Erdoğan, Fethullah Gülen'e yaptığı "dön" çağrısıyla ilgili şunları söyledi:

''Türkçe Olimpiyatları'nın finalinde yaptığımız konuşmada ben bu ifadeyi kullandım. Bu benim ilk defa kullandığım ifade değil aslında. Daha önce, farklı zamanlarda Amerika'ya gidip gelen ortak dost dediğimiz arkadaşlarımıza bunu söyledik. Yani ne zaman isterlerse biz bize düşeni yapmaya hazırız dedik. Gurbette yaşamasını doğru bulmayız dedik. Bu konudaki takdir şüphesiz ki kendilerine aittir. Biz ise burada üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedik. Bunu söyledik ve Türkçe Olimpiyatları öncesinde özellikle böyle bir beklentinin olduğunu bildiğim için bunu finale gelmiş olan gönüldaşlarıyla paylaşalım istedim. Çünkü dışarıda da tabii bazı dedikodular oldu. 'Acaba gelmek istiyor da burada olumsuz yaklaşım mı var' diye. Bunu ortadan kaldırmak istedik. Biliyoruz ki zaten yasal bir manisi söz konusu değil."

Bülent Bey'in şahsi kanaati

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklaması ile Leyla Zana'nın sözlerini değerlendirmesinin istenmesi üzerine de Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bülent Arınç'ın yaklaşımı yargının ortaya koyduğu bir yaklaşım değil. Sayın Bülent Bey'in yaptığı açıklama, 'Silah bıraksınlar, ondan sonra ev hapsi düşünülür' ifadesi, aramızda görüştüğümüz bir konu değil, kendi şahsi kanaatidir...Sayın Zana'nın, benimle görüşme noktasında gelen hiçbir talebi yoktur. Ama bir milletvekili olarak öyle bir talebi bana geldiği anda kendisiyle görüşmekten de kaçmam."