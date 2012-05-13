Davutoğlu'ndan tarihi ziyaret

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Moldova ziyareti çerçevesinde Gagavuz Özerk Yönetimi'ni ziyaret ederek, Gagavuz Türkleri ile bir araya geldi.



Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Gagavuz Yeri'nin başkenti Komrat'ta Gagavuz Yeri Başkanı Mihail Formuzal ve diğer yetkililer tarafından geleneklere uygun bir biçimde tuz ve ekmekle karşılandı.

Davutoğlu daha sonra ilk olarak Gagavuz Yeri Başkanı Formuzal ve Gagavuz yeri İcra Komitesi, Aksakallar Kurumu üyeleri ile bir araya geldi. Formuzal Davutoğlu'nu görmekten duydukları mutluluğu dile getirerek, yüzyıllar boyu birlikte yaşandığını, ancak sonradan ayrılmak durumunda kalındığını, kendilerinin de Türk olduğunu aktardı.

İlk dışişleri bakanı

Davutoğlu da Gagavuz'a gelirken evine geliyor gibi hissettiklerini, Gagavuz'u kendi öz vatanlarından ayırt etmediklerini kaydetti. Kendisinin bağımsızlığının ardından Moldova'ya ve dolayısıyla Gagavuz Yeri'ne gelen ilk dışışleri bakanı olduğunu hatırlatan Davutoğlu, yakında vizelerin kaldırılacağı ve serbest ticaret anlaşmasının imzalanacağı müjdelerini verdi.

Gagavuz Yeri'nin Türkiye ile Moldova arasında dostluk köprüsü oluşturduğunu, Gagavuz'un hep hasretle baktıkları Evladı Fatiha toprakları olduğunu belirten Davutoğlu, Türkiye olarak her zaman Gagavuz Türklerinin yanında olacaklarını bildirdi. Davutoğlu, "Bizler hep bir ağacın dallarıyız, 75 milyon artı 200 biniz" dedi.

Görüşmelerinin ardından yürüyerek Gagavuz Türklerinin kilisesi İvan Kilisesi'ne giderek, kendisi için düzenlenen özel ayini izleyen Davutoğlu, burada evlenen bir çifte mutluluklar dileyerek, hediye sundu. Kilisenin papazı tarafından bilgiler verilen Davutoğlu, kiliseye gelen yaşlılarla sohbet de ederek, ellerini öptü, çocukları sevdi. Davutoğlu buradaki yaşlı bir kadını vefat eden halası Semiha Hanım'a benzeterek, elini öptü.

Davutoğlu, daha sonra Atatürk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphane hakkında bilgi alan Davutoğlu, kendisinin Stratejik Derinlik kitabını imzalayarak kütüphaneye hediye etti.

YÖK Başkanı Çetinsaya'yı aradı

Davutoğlu, Komrat Devlet Üniversitesi'nin denklik sorunuyla ilgili YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya'yı; Komrat'taki devlet televizyonu müdürünün verici talebi konusunda da TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'i telefonla aradı.