Davutoğlu Kofi Annan ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Annan, önümüzdeki günlerde Suriye'ye yapacağı ziyaret öncesi Davutoğlu'nu arayarak Suriye konusundaki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Annan, Davutoğlu'ndan arazideki durum hakkında değerlendirme isterken, Suriye'de bulunan BM gözlemcilerinin çalışmaları da ele alındı.Davutoğlu ile Annan arasındaki telefon görüşmesinde ayrıca Annan'ın Suriye ziyareti öncesinde komşu ülkelerdeki, özellikle Lübnan'daki durumun gündeme geldiği öğrenildi.Kofi Annan, özel temsilci atanmasından bu yana Suriye'ye sadece bir kez gitmişti. BM kaynakları, Annan'ın Suriye'yi ne zaman ziyaret edeceğinin kesinleşmediği açıklamıştı. Annan Mart ayında Suriye'ye giderek Beşşar Esed ile görüşmüştü.