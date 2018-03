Davos'la Erdoğan arasındaki buzlar eriyor

Başbakan Erdoğan ile Davos arasındaki buzlar erimeye başladı.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, İstanbul’daki bölgesel zirvede Başbakan Erdoğan’ı One Minute krizinin yaşandığı Davos’a tekrar davet etti.

Erdoğan'ın ‘daha da gitmem' dediği Davos'a davete ilişkin görüşünü, AB Bakanı Egemen Bağış açıkladı: Başbakanımız değerlendireceğini söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu, bölgesel olarak ilk kez Türkiye'de düzenlendi ve burada Forum Başkanı Klaus Schwab'dan Başbakan Erdoğan'a bir davet geldi.

Erdoğan ile Schwab arasında geçen konuşmayı, AB Bakanı Egemen Bağış aktardı: “Başkan Schwab 2013 zirvesi için davet etti, Başbakanımız da bunu değerlendireceğini söyledi. Bundan 3.5 yıl önce Başbakanımız ‘Daha da gitmem Davos’a demişti. Davos buraya geldi. Gelmekle kalmadı, bir milat gerçekleştirdi, ilk defa 5 kıtayı bir araya getiren 50 ülkeden üst düzey siyasetçilerin bir araya geldiği, 70 ülkeden 1100 katılımcının bir araya geldiği zirveye evsahipliği yaptı. Davos kendini affettirmek için hatasını telefi edebilmeki için elinden geleni yaptı.”

HER YIL İSTANBUL'DA

Bağış ayrıca, “Sayın Schwab, benim ve Cüneyd Zapsu’nun da olduğu sırada, Başbakanımıza, ‘İstanbul’daki zirve çok başarılı oldu. İlgiden çok memnunuz. Acaba bu zirveyi her yıl mı tekrarlasak yoksa İnsanların İstanbul’a gelmeyi özlemesini, o heyacanı yaşamasını sağlamak için iki yılda bir mi düzenlesek, karar veremiyoruz. Biz bu toplantıyı burada geleneksel hale getirmek istiyoruz. Sizde bunu uygun görür müsünüz, buna izin verir misiniz? diye sordu. Başbakanımız da, dünyanın en önemli yatırımcılarının, liderlerinin katıldığı böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacağımızı söyledi” dedi.

Bağış, Erdoğan’ın bölgesel Davos zirvelerinin İstanbul’da her yıl ya da iki yıl da bir olması için her türlü opsiyona sıcak baktıklarını, bu tür toplantıları önemsediklerini kaydetti.

MEHTER TAKIMI DAVOS YOLCUSU

Öte yandan Schwab'ın, İstanbul'daki zirvenin ilk akşamı Başbakan Erdoğan’ın Dolmabahçe Sarayın’da verdiği resepsiyonda konukları karşılayan Mehter Takımı’ndan çok etkilendiği, Erdoğan’a da “Çok etkileyici bir müzik yapıyorlar. Bu takımı Davos’ta da görmek isteriz. Bu mümkün olabilir mi?” diye sorduğu kaydedildi.







Son Güncelleme: 07.06.2012 01:11