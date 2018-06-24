Darülaceze sakinleri oy kullandı

İSTANBUL

Darülaceze sakinleri, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için kampüs içerisinde kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

Okmeydanı'ndaki Darülaceze'de yaşayan sakinlerin oy kullanması için 2 sandık kuruldu.

Darülaceze'de kalan yaşlılara ve yürümekte güçlük çekenlere, oy kullanma esnasında kurum personeli yardımcı oldu.

Sandık görevlileri tarafından, Darülaceze'de kalanlara nasıl oy kullanacakları hakkında bilgi verilerek oylarının kullanılması sağlandı.

Bazı yaşlılar ise tekerlikli sandalyeyle oy vermeye geldi. Gözleri görmeyen bir yaşlıya ise kurum personeli yardım etti.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, yaptığı açıklamada, Darülaceze sakinlerinin oylarını huzurlu bir şekilde kullandıklarını dile getirdi.

Sakinlerin, fiziki durumları ne olursa olsun milletine ve ülkesine karşı görevini yapmak için sabah erken saatlerden itibaren oy kullanmak için sandığa geldiğini belirten Cebeci, ''Sakinlerin oy verme görevini gönülden yapmaya arzu etmiş olmaları bizi memnun ediyor. Huzur içerisinde Darülaceze'de seçimi tamamlayacağız.'' dedi.