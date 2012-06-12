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Darbe Komisyonu Er'le görüştü

TBMM Darbeleri Araştırma Alt Komisyonu üyeleri, 27 Mayıs darbesinin Milli Birlik Komitesi üyesi emekli binbaşı Er ile görüştü.

Darbe Komisyonu Er'le görüştü

TBMM Darbeleri Araştırma Alt Komisyonu üyeleri, 27 Mayıs darbesinin Milli Birlik Komitesi üyesi emekli binbaşı Er ile görüştü.

12 Haziran 2012 Salı 08:44
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Darbe Komisyonu Er'le görüştü

MANİSA

Komisyon üyeleri, 85 yaşındaki Er'in yaşadığı Sünnetçiler köyüne geldi.
Burada gazetecilere açıklama yapan Enver Yılmaz, 27 Mayıs 1960 darbesi ve 1971 muhtırasıyla ilgili, dönemin Milli Birlik Komitesi'nde görev yapan emekli binbaşı Ahmet Er'in bilgisine ve görüşüne başvurduklarını anlattı.
Er'in sağlık sorunları nedeniyle görüşmeyi evinde yapmayı uygun gördüklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:
"Darbelerin ne kadar zararlı olduğunu, Türkiye'nin yaşayarak gördüğünü belirterek, birtakım somut olayları bizlere anlattı. Birlik Komitesi üyesinin darbelere şiddetle karşı çıkması bizle açısından da önemlidir.''
Ahmet Er ise gazetecilere yaptığı açıklamada, darbeleri kesinlikle tasvip etmediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Biz 27 Mayıs hareketine darbecilerin Türk milletine olacak zararını önlemek maksadıyla girdik. Milletimden bizi darbeci olarak tanımamalarını istiyorum. Biz birtakım olayların önüne geçebilmek adına orada yer aldık.''
27 Mayıs darbesini ''Türk milletine yapılan zulüm'' diye niteleyen Ahmet Er, şunları söyledi:
''Biz asıl darbe niyeti ile işin içine girenlerden bu insanları korumak için adeta çırpındık. Türkeş ve ekibi olmasaydı kan gövdeyi götürürdü. Adnan Menderes idam edildiği zaman biz Libya'daydık, eşimle beraber ağladık. Bu tarihe büyük bir lekedir"

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 00:44
Anahtar Kelimeler:
Darbe
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