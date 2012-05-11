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Danıştay kalkınmaya katkı verecek

Bakan Yıldız, şu ana kadar Danıştay'ın yürütmesini durdurduğu veya dava süreci devam eden yaklaşık 60'a yakın projenin bulunduğunu belirtti.

Danıştay kalkınmaya katkı verecek

Bakan Yıldız, şu ana kadar Danıştay'ın yürütmesini durdurduğu veya dava süreci devam eden yaklaşık 60'a yakın projenin bulunduğunu belirtti.

11 Mayıs 2012 Cuma 14:43
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Danıştay kalkınmaya katkı verecek
TBMM - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,  Kayseri'deki Atlas Eğitim Kurumları'ndan gelen bir grup öğrenciye TBMM bahçe restoranda yemek verdi.
Yıldız, gazetecilerin, ''Danıştay'ın şu ana kadar engel olduğu enerji yatırımlarıyla ilgili olarak bizimle paylaşabileceğiniz bir bilgi var mı? Nükleer santral konusunda da Danıştay'dan bir engel bekliyor musunuz?'' sorunu cevaplarken, dün Danıştay'ın kuruluş yıldönümü dolayısıyla verilen kokteyle katıldığını, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Başkanlarıyla bu konuları konuştuklarını anlattı. 
''Tabii ki Danıştay da Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine olan katkısını esirgemeyecektir'' diyen Yıldız, şu ana kadar Danıştay'ın yürütmesini durdurduğu veya dava süreci devam eden 10 bin megavatlık 60'a yakın proje bulunduğunu  belirterek, şunları söyledi:
''Bu konuyla alakalı olarak Sayın Başkanımız da hassasiyetlerini belirttiler. Olumlu, pozitif yaklaşacaklarını belirttiler. Bu sektör için sevindirici bir durumdur. Bizim tabii ki beklemeye tahammülümüz yok. Çevre hassasiyeti ise tabii ki o çevre hassasiyetini biz içimizde barındırıyoruz. Eğer çevreye karşı duyarlı davranmazsak, bunlar bu şekliyle ortaya çıkmaz. Bu büyük ve ciddi bir rakam. Demek ki bu hassasiyet korunduğu için bu kadar rakamdan bahsediyoruz, 10 bin megavat ve 60 projeden bahsediyoruz. Bizim için her bir proje değerli. Türkiye'nin büyümesini karşılayacak enerji yatırımları her birimiz için çok önemli.  Varsa kusurlu olan şirketler, kusurlarını kaldıracaklar ama bir yandan da yolumuza devam edeceğiz. Ben bu konuda gerek Anayasa Mahkemesi gerek Danıştay Başkanı'na olumlu yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Sürecin de mutlaka kanun çerçevesinde olumlu devam edeceğine inanıyorum. Dünkü samimi sohbetimiz bununla alakalıydı.'' 

İçimde uhde kalan mesele... 
Yıldız, geçmişte tabur olan bahçe gazinosuna ''sakallı olduğu gerekçesiyle girememesi''nin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: 
''Türkiye, işin özüyle, muhtevasıyla uğraşmadığımız kadar meselesinin kabuk kısmı ve şekliyle uğraşmaya başlamıştı. Artık Türkiye normalleşmesine devam ediyor. Bu süreç devam ediyor. Her konuda olduğu gibi, tüm sektörlerde olduğu gibi, insan hakları ve kişisel özgürlüklerle alakalı da biz artık bu şekli kısımdan kurtulup meselenin özüne inmemiz lazım. O zaman hatırlarsanız, çok fazla büyütmediğim ama içimde uhde olarak kalan bu meselede, hem TBMM hem de Türkiye'nin normalleşmesi kadar tüm vatandaşlarımız bundan hissedar olacaklar. O günkü hareketi doğru bulmadığımı belirtmiştim. Bugün bir çok şey normalleşiyor, bu da normalleşti. Bunu böylece belirtmem lazım. Bugün artık şekli şartlardan kurtulup, 'Türkiye'ye ne kadar faydalı oluyoruz?' Bir insan ne kadar Türkiye'ye faydalıysa o kadar muteber olması lazım. Onun saçına, sakalına bakarak değil, yaptığı işlere bakarak buna karar vermemiz lazım. Bunun da istisnası olmaması lazım.''

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 06:44
Anahtar Kelimeler:
Danıştay
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