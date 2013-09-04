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Daha fazla mülteci akını söz konusu olabilir

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Suriyeli mülteciler konusunda uluslararası toplumun duyarsızlığına işaret ederek, "Kimyasal saldırı sonrasında daha fazla mülteci akını olabilir" dedi.

Daha fazla mülteci akını söz konusu olabilir

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Suriyeli mülteciler konusunda uluslararası toplumun duyarsızlığına işaret ederek, "Kimyasal saldırı sonrasında daha fazla mülteci akını olabilir" dedi.

04 Eylül 2013 Çarşamba 16:02
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Daha fazla mülteci akını söz konusu olabilir

CENEVRE - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Cenevre'deki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde (BMMYK) Suriyeli sığınmacıların durumunu görüşmek üzere düzenlenen “Suriye’ye Komşu Ülkeler Bakanları” toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Bugün insani açıdan büyük bir sorumluluk gerektiren bir konuda Suriye'ye komşu ülkeler olarak bir araya geldiklerini ifade eden Davutoğlu, aslında bu toplantının daha önce Türkiye tarafından teklif edildiğini ve acilen yapılmasının planlandığını söyledi.

Suriye'de yaşanan krizde rejimin uyguladığı yöntemler dolayısıyla her yeni tansiyon yükselmesinde ve şiddetin artmasında mülteci krizinin büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Davutoğlu, yurt dışındaki Suriyeli mülteci sayısının dün itibarıyla iki milyonu aştığını anımsattı.

Türkiye'deki sığınmacı sayısının geçen yıl 50 bin civarında olduğunu ancak bu yıl bu rakamın 500 bine ulaştığını ifade eden Davutoğlu, iki yıl önce Türkiye'de yaklaşık 7 bin 500 Suriyeli sığınmacı bulunduğuna işaret etti.

Davutoğlu, "Bu artışın sebebi uygulanan şiddetteki, kitlesel yıkımlara sebebiyet verecek yöntemler" diye konuştu. Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Bugünkü toplantı bu açıdan önemli bir toplantı. Çünkü kimyasal saldırı sonrasında, istemeyiz, 'Allah muhafaza eylesin' deriz, ancak daha fazla mülteci akını söz konusu olabilir. Türkiye olarak bunu öngördüğümüz için, mülteci akışındaki artıştan korktuğumuz için çok uzun süredir Birleşmiş Milletler nezdinde mülteciler konusunun ele alınması talebinde bulunuyorduk."

Geçen yıl 30 Ağustos 2012'de BM Güvenlik Konseyi'nin mülteciler özel gündemiyle toplandığını anımsatan Davutoğlu, bu yıl da Türkiye'nin girişimiyle komşu ülkelerin BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres başkanlığında bir araya geldiğini söyledi.

Toplantıda komşu ülkeler üzerindeki mülteciler yükünün nasıl hafifletilebileceğinin görüşüldüğünü ifade eden Davutoğlu, aynı zamanda katılımcı ülkelerin kendi ülkelerindeki mültecilerin durumlarıyla ilgili sunum yaptıklarını anlattı.

Ortak çalışma grubu

Uluslararası toplumun komşu ülkelere desteğinin çok minimal düzeyde kaldığına işaret eden Davutoğlu, "Bu desteğin nasıl artırılabileceği ve küresel bir farkındalık oluşturmak için yapılacak faaliyetler konusunda ortak çalışma grubu oluşturulmasına karar verdik" dedi.

Davutoğlu, toplantıda, bundan sonraki muhtemel gelişmeler de dikkate alınarak dört ülke arasında düzenli toplantılar yapılması hususunun ele alındığını ve muhtemelen ekim ayında dört ülke ve BM'nin bir araya geleceğini kaydetti.

Mültecileri ilgilendiren bir konuda 30 Eylül'de Cenevre'de bir toplantı daha yapılacağını belirten Davutoğlu, "Bunu sürekli gündemde tutmak kararlılığındayız. Bütün komşu ülkeler benzer şikayetler dile getirdiler. 'Uluslararası toplumun duyarsızlığı.' Uluslararası toplumun bu mülteci akınına yol açan saldırıların, eylemlerin durdurulması yönünde etkisizliğinin doğurduğu sonuçlar üzerine de yoğun bir istişare imkanı bulduk" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 16:05
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Davutoğlu
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