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Dağlıca'da çatışma: 8 şehit

Yüksekova Yeşiltaş Karakolu'na yönelik saldırıda çıkan çatışmada 8 askerin şehit olduğunu, 16 askerin yaralandığını, 10 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Dağlıca'da çatışma: 8 şehit

Yüksekova Yeşiltaş Karakolu'na yönelik saldırıda çıkan çatışmada 8 askerin şehit olduğunu, 16 askerin yaralandığını, 10 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirdi.

19 Haziran 2012 Salı 08:55
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Dağlıca'da çatışma: 8 şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde teröristlerle çatışma çıktı. 

Güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında gece başlayan çatışmada yaralanan çok sayıda askerler ambulanslarla Hakkari Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçlerinin bölgede hava destekli operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

Valilik açıklaması

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş Karakolu'na, terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı girişiminde bulunulduğu kaydedilerek, ''Çıkan çatışmada 8 askerimiz şehit olmuş, 16 askerimiz de yaralanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmekte olup ilk belirlemelere göre 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir'' denildi.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 01:43
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Dağlıcada çatışma: 8 şehit
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