Cumhurbaşkanı Gül'den 100. yıl hedefi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası"nın açılışında konuştu.



Şura'nın önemine değinen ve kapsamındaki gelişmeleri aktaran Cumhurbaşkanı Gül , "Teknolojiye gem vurmak mümkün olmadığına göre bugün hayal etmediğimiz birçok yeniliklerle ilerde karşılaşılacağız" dedi. Gül, bunun dünyayı bugünkünden çok daha şeffaf hale getireceğini, hiçbir şeyi dar bölgeler içerisinde bırakmayacağını vurgulayarak, bu gidişatı en iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekenlerin, ülkelerini yönetenler olduğuna dikkati çekti.



Gül, "İletişim, bilişim ve inovasyonun ortaya çıkardığı verimlilik artışı artık, ekonomik büyümenin de beşeri kalkınmanın da ana lokomotifi olmuştur. Bunun için bilgi, bilgi üretimi ve araştırma geliştirme faaliyetlerine daha fazla yatırım yapılmalıdır. Türkiye'de bu konuda yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor ve destekliyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, bu çalışmaların yeni ekonomi politikalarının öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, "Bu politikalar, ekonomimizin orta gelir tuzağına takılmamasının da anahtarıdır" ifadelerini kullandı.



Ulaştırma ve haberleşme hatlarının sadece ekonomik ve ticari zaviyeden bakılacak bir mesele olmadığını vurgulayan Gül şöyle dedi:



"Her şeyden önce dünya üzerinde bir coğrafi alanın bölge olarak adlandırılabilmesi için ülkeler ve halklar arasındaki iletişim ve etkileşimi mümkün kılacak ulaştırma ve haberleşme ağlarının olması şarttır. Eğer bu ulaştırma ve haberleşme ağları bir bölgede olmazsa, ülkeler çıkmaz sokak gibidir. Komşularıyla hiçbir ilişkisi olmayan ve yalnızdır. O bakımdan bölgesel kalkınmaların, bölgesel işbirliğinin temel niteliği ve temel ihtiyacı muhakkak ki ağlarla bu ülkelerin o bölgede birbirine bağlanmasıdır."



İstikrarlı ve güçlü bir Türkiye hedefliyoruz



Cumhurbaşkanı Gül, sorulması gereken sorunun "Önümüzdeki dönemler neler yapılacağı" olduğunu belirterek, 2009'daki düzenlenen Şura'da ortaya konulan "Hedef 2023 Stratejisi" ile bunun işaretlerinin verildiğini söyledi.



Gül, "Türkiye'yi, Türk ekonomisini ve Türk insanını postmodern çağın gereklerine uygun şekilde geleceğe hazırlamak temel şiarımızdır. Cumhuriyetimizin 100. yılında en gelişmiş demokratik standartları yakalamış, dünyanın en ileri ekonomileri arasında yer alan, ulaştırma ve haberleşme alt yapısıyla küresel sisteme entegre olmuş, müreffeh, istikararlı ve güçlü bir Türkiye hedefliyoruz" dedi.



Teknolojinin toplumların da kimyasını gerçek anlamda değiştirdiğini ifade eden Gül, şöyle devam etti:



"Buna göre muhakkak ki birçok sosyolojik siyasi gelişmeler söz konusudur. Bunlar çok olumlu yönde olduğu gibi tedavi eden ilaçların nasıl yan etkileri varsa çeşitli yan etkileri de olabilir. Dolayısıyla bütün bunların gözardı edilmeden bu toplantılarda ele alınacak olması gelecek için şüphesiz ki hepimizi çok daha güvenli yapacaktır. Yapacağınız fikir teatisinin 2035'e giden süreçte yeni ufuklara doğru yol alınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.



Doğrusu, aklınızda hep şu idealin olmasını isterim; İnsanların ürünlerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaşabileceği, özgür, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya... Bu ideali bugün olmazsa bile ilerde gerçekleştirmek, çalışmalarımızı buna göre düzenlemek sadece bir millet, ülke veya bölgenin değil bütün insanlığın yararına olacaktır."



