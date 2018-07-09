Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Vatandaşlar Erdoğan'ın makam aracını karanfillerle donattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mecliste çiçeklerle karşılandı

Meclis çıkışında bekleyen vatandaşlar, Erdoğan'ı selamlayarak makam aracını karanfillerle donattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı

Erdoğan, and içmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkı Köylü eşliğinde, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerinin salona girdiği, Divan arkasındaki kapıdan salona girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile salondaki davetliler uzun süre ayakta alkışladı. İYİ Parti milletvekilleri, Erdoğan'ı salona ilk girişinde ayakta alkışladı, daha sonra yerlerine oturdu; CHP ve HDP milletvekilleri ise ayağa kalkmadı ve alkışlamadı.

Tutanağı Durmuş Yılmaz'dan teslim aldı

Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık Divanında, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı Durmuş Yılmaz'dan teslim aldı ve ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yemini yaptı:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Böylece, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Milletvekilleri ve Genel Kurul Salonu'ndaki davetliler, Erdoğan'ın ant içmesini uzun süre alkışladı.

Durmuş Yılmaz, alkışlamanın uzun sürmesi üzerine, İstiklal Marşı'nın okunacağını ifade etti. Bunun üzerine alkışlar kesilerek İstiklal Marşı okundu.

"İnşallah bundan sonraki daha güzel olur"

Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından Meclisten ayrıldı.

Erdoğan, Meclisten ayrılırken basın mensuplarının törene ilişkin sorusu üzerine, "Her şey gayet güzel oldu, milletin önünde. İnşallah bundan sonrası daha güzel olur" yanıtını verdi. Gazetecilerin, "Size Başkanım mı diyeceğiz efendim?' sorusuna Erdoğan, "Başkanım" karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygularının sorulması üzerine ise "Duygularımı Külliye'deki konuşmamda anlatacağım." dedi.

"Devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz"

Erdoğan, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Burada anı defterini imzalayan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Milletimizin birliğini, kardeşliğini güçlendirmeye, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yemin törenini ilgiyle takip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni doğup büyüdüğü Kasımpaşa semtinde ilgiyle izlendi.

Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa semtindeki Kızılay Meydanı'nda dev ekrana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'ye gelişi ve Meclis'teki yemin töreni canlı yansıtıldı.

Tören alanında toplanan semt sakinleri, ellerinde bayraklarla Erdoğan'a sevgilerini gösterdi.

Semt sakinlerinden Fatih Malay, 25 yıldır Kasımpaşa'da yaşadığını belirterek, "Çok mutluyuz. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. İstediğimiz oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyoruz." dedi.

Melahat Küçükkızılkaya (71), doğma büyüme Kasımpaşalı olduğunu ifade etti.

Ücretsiz ulaşım kartını gösteren Küçükkızılkaya, "Sabah çıktım. Bütün işlerimi hallettim. Cumhurbaşkanımızı belediyede çalıştığı zamandan beri tanırım. Allah sırtını yere getirmesin. Allah yolunu açık etsin." diye konuştu.

Kızılay Meydanı'ndaki ekrana Ankara'daki törenler yansıtılacak. Kasımpaşa sakinleri programları takibe devam edecek.