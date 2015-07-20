Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki patlama hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yıl dönümü törenlerine katılmak için KKTC'ye giden Erdoğan, bugün "ANA" uçağıyla Ercan Uluslararası Havalimanı'na iner inmez Suruç'taki terör saldırısıyla ilgili telefon görüşmeleri yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lefkoşa'daki havalimanında uçaktan inmeden önce gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, başta Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük olmak üzere, patlama konusunda yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.



