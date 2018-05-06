Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklıyor

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi’nde seçim manifestosunu açıklıyor.

"Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz." dedi.

"Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biraz sonra manifestomuzu açıklayacağız, bu manifestomuzla birlikte inşallah başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız ve manifestoyla kalmayacağız. İnşallah ardından da seçim beyannamemizle neler yaptık, neler yapacağız, bunları Ankara'da açıklayacağız."

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 4 bin 415 olduğunu açıkladı.