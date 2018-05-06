Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklıyor
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklıyor
Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi
Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi
Altay’da şampiyonluk coşkusu
Altay’da şampiyonluk coşkusu
Çaykur Rizespor şampiyonluk kupasını aldı
Çaykur Rizespor şampiyonluk kupasını aldı
Trabzonspor evinde farklı mağlup oldu
Trabzonspor evinde farklı mağlup oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi’nde seçim manifestosunu açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi’nde seçim manifestosunu açıklıyor.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:10
7 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklıyor

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi’nde seçim manifestosunu açıklıyor.

"Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz." dedi.

"Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biraz sonra manifestomuzu açıklayacağız, bu manifestomuzla birlikte inşallah başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız ve manifestoyla kalmayacağız. İnşallah ardından da seçim beyannamemizle neler yaptık, neler yapacağız, bunları Ankara'da açıklayacağız."

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 4 bin 415 olduğunu açıkladı.

AA

Son Güncelleme: 06.05.2018 15:24
Anahtar Kelimeler:
4 Bin 415Sinan Erdem Spor SalonuCumhurbaşkanı Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu'dan TOKİ'ye yoğun talep
Anadolu'dan TOKİ'ye yoğun talep
Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul açılışı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul açılışı yaptı
Erdoğan: Kararlı bir şekilde Afrin'de duruyoruz
Erdoğan: Kararlı bir şekilde Afrin'de duruyoruz
Bu adayların amacı milletin derdine derman olmak değil
Bu adayların amacı milletin derdine derman olmak değil
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
İzmirliler 1 Mayıs'ı Gündoğdu Meydanı'nda kutladı
İzmirliler 1 Mayıs'ı Gündoğdu Meydanı'nda kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ