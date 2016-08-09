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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da Rusya'nın St. Petersburg kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da Rusya'nın St. Petersburg kentine gitti.

09 Ağustos 2016 Salı 10:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da Rusya'nın St. Petersburg kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek uğurladı.

Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Rusya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Petersburg ziyareti kapsamında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek ve baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak. İki liderin, yemeğin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Erdoğan ve Putin, ayrıca Türk ve Rus iş adamlarına da hitap edecek.

AA

Son Güncelleme: 09.08.2016 10:21
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğanönce Vatan
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