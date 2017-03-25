Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
TFF, Antalyalı sporseverlere teşekkür etti
TFF, Antalyalı sporseverlere teşekkür etti
Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını tamamladı
Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını...
UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza
UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza
'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden edebilir'
'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden...
'Somali'de 343 kişi hayatını kaybetti'
'Somali'de 343 kişi hayatını kaybetti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Parlamenter demokrasi' diyorlar ya, parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir. Şimdi bu sistemin beli kırıldığı için rahatsız oluyorlar. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Parlamenter demokrasi' diyorlar ya, parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir. Şimdi bu sistemin beli kırıldığı için rahatsız oluyorlar. " dedi.

25 Mart 2017 Cumartesi 17:06
4 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir

ANTALYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seyhan Caddesi üzerinde gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 11 aylık bir aranın ardından, Antalyalılarla beraber olmanın memnuniyetini duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 16 Temmuz'da Samuel Eto'o Vakfı'nın Kamerunlu çocuklar için gerçekleştireceği bir organizasyon dolayısıyla Antalya'da olacaklarını anımsatarak, "Fakat bir önceki gece Türkiye, tarihinin en alçak, en sinsi, en ahlaksız darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Feto ihanet çetesi mensupları devletin namuslarına emanet ettiği silahları milletimize doğrultarak darbe yapmaya kalktılar." diye konuştu.

 "Emanete halel getirmedik, ülkemizi bu hainlere bırakmadık"
Darbe teşebbüsü sırasında TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyet teşkilatı binalarının, Marmaris'te konakladıkları otelin, Türksat binasının bombalandığını anlatan Erdoğan, "Ankara'da, İstanbul'da vatandaşlarımıza ateş açtılar, tanklarla, zırhlı araçlarla üzerilerinden geçtiler. F16'larla bombaladılar, helikopterlerle taradılar ancak tüm kalleşliklerine, tüm alçaklıklarına rağmen Türkiye'yi teslim alamadılar. Emanete halel getirmedik, ülkemizi bu hainlere bırakmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Milletle bir ve beraber olarak darbecilerin karşısına dikildiklerini ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin tarihinde ilk defa milletiyle birlikte olan cumhurbaşkanı, hükümeti, Meclis'i sayesinde bir darbe girişimi akamete uğradı. Türk milleti istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkacağını içerideki ve dışarıdaki tüm müstevlilere gösterdi." dedi.

Antalya'nın da demokrasi mücadelesinde ön saflarda yer aldığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Darbe girişiminde ülkesinin ve milletinin safında savaşan Antalyalı bir polis memurumuzla bir üniversite öğrencimiz de şehit oldu. Ne diyordu o akşam Türkiye? 'Arkadaş yurduma alçakları uğratma, sakın, siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın, doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın'. İşte siz bunu yaptınız ve o Feto terör örgütü bu milleti teslim alamadı." 

"Türkiye için 16 Nisan düğün günüdür, bayram günüdür"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin cebinden paralarını çalanlar, hak etmedikleri bir gücü kullanarak kendilerine paralel iktidar kuranlar için 16 Nisan elbette kabus günüdür. Onun için istemiyorlar. Ama istikrar ve güven ortamını garanti altına alacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 2023 hedeflerine ulaşarak dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olacak Türkiye için 16 Nisan düğün günüdür, bayram günüdür." dedi. 

"Vesayet odaklarının gücü tamamen kırılıyor"
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili, "Bu sistemle birlikte Türkiye'nin değişim taleplerine en büyük direnci gösteren bürokratik oligarşinin, vesayet odaklarının gücü tamamen kırılıyor. 'Parlamenter demokrasi' diyorlar ya, parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir. Şimdi bu sistemin beli kırıldığı için rahatsız oluyorlar. " diye konuştu.

"Bakan sayısı şu mevcudu belki koruyacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyor Kılıçdaroğlu, 'Kendisine 100 tane yardımcı atayacak' diyor. '500 tane bakan atayacak' diyor. Ya yapma, benim milletime bu yalanları söyleme. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz göreve geldiğimizde 36 bakandan oluşuyordu hükümet. Biz geldik bunu 25'e indirdik. Dürüst ol dürüst. Biz bir defa özel sektörden aldığımız derslerle geldik. Bu işleri iyi biliriz. 14 yıldır bu ülkeyi nereden nereye getirdiğimiz ortada. Ama sen bu işlerden de anlamazsın. Daha çok çalışman lazım. Bu iş biraz da olur olmaz meselesi. Mantığı var. Cumhurbaşkanı bir veya iki yardımcı, en fazla bilemedin üç yardımcı. Bakan sayısı şu mevcudu belki koruyacaktır. Gereğine göre azalır veya artar." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanDemokrasiVesayetönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ ve DHKP-C, Avrupa ve ABD'nin baş tacı
FETÖ ve DHKP-C, Avrupa ve ABD'nin baş tacı
Çukurca şehitleri toprağa verildi
Çukurca şehitleri toprağa verildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Partim beni aday yaparsa o zaman beraber yürürüz
Partim beni aday yaparsa o zaman beraber yürürüz
F-16 pilotlarının neredeyse tümü FETÖ'cü çıktı
F-16 pilotlarının neredeyse tümü FETÖ'cü çıktı
Rus Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
Rus Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ