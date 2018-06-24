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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

24 Haziran 2018 Pazar 14:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandıktan sonra, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sandık kurulu üyelerine teşekkür etti.

Şu an itibariyle oy kullandığı sandıkta 150'yi aşkın seçmenin oy kullandığını öğrendiğini, katılımın iyi göründüğünü ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde de aldığım bilgiler bunu gösteriyor. Dünyada en gelişmiş ülkelerde bile yüzde 30'lara kadar düşen bir katılımın olduğu seçimlerde, Türkiye bunların hepsini aşmış vaziyette. Son seçimlerde yüzde 85'i aşan katılımın Türkiye'deki demokrasinin, demokratik olgunlaşmanın ne denli ileride olduğunu gösteriyor. Fakat bu seçimin bir başka özelliği var. Şu anda bu seçimle beraber Türkiye, adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz ilk defa bizlere nasip oldu. Başkanlık sistemiyle birlikte artık Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor. Bu çıtanın yükselişiyle birlikte de ülkemiz inşallah bundan sonraki süreci, bürokratik oligarşiye hiç takılmadan çok daha rahat bir şekilde sürdürecektir. Ben buna inanıyorum. Onun için tüm vatandaşlarımın katılımının yüksek olmasının bir hassasiyet olduğuna inanıyorum. Tüm milletime en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum." 

Erdoğan, şu ana kadar ciddi bir sıkıntının Türkiye genelinde olmadığını öğrendiğini dile getirerek, "Hayırlı olsun. Milletimiz için de inşallah yeni bir dönemin başlangıcına vesile olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının bir bölümünü İstanbul'da daha sonra Ankara'da takip edeceğini belirtti.

AA

Son Güncelleme: 24.06.2018 14:06
Anahtar Kelimeler:
Oy KullandıÜsküdardaki Saffet Çebi OrtaokuluCumhurbaşkanı Erdoğan
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