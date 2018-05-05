Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul açılışı yaptı

KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Osman Ulubaş Fen Lisesinin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte hayırsever iş adamı Osman Ulubaş tarafından yaptırılan fen lisesinin açılışına katıldı.

Daha önce kaleme aldığı konuşma metnini, bir yakınından okumasını isteyen Ulubaş, bu metinde, okulun yapımında her türlü yardımı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ekibine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve ekibine, mimar Ersoy Daştan ve ekibine, müteahhitlere, ustalar, mühendisler ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu okulun ülkenin geleceği olduğunu, geleceğin cumhurbaşkanları, bilim insanlarının buradan yetişeceğini belirten Ulubaş, "Allah bana böyle bir okulu yaptırmayı nasip etti. Çok mutluyum. Sevgili öğrenciler, gelecekte çok iyi yerlerde olacağınızdan eminim." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Akdağ, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları ile hayırsever iş adamı Ulubaş ve yakınları, okulun açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan ve beraberindekiler, okulda incelemelerde bulundu.