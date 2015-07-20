Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı.



20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenecek tören ve etkinliklere katılmak üzere KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı.



Erdoğan, törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akıncı ile askeri selamladı. İstiklal Marşı okunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna 21 pare top atışı gerçekleştirildi.



Törene, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Ömer Kalyoncu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt, Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İsmail Serdar Savaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve diğer yetkililer katıldı.



Törende, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay da hazır bulundu.



Törenin ardından Erdoğan, Akıncı ile baş başa görüşmeye geçti.

