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Cumhurbaşkanı Erdoğan KEİ'de Ermenistan temsilcisine tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KEİ zirvesinde Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haşot Hovakimian'ın Azerbaycan'a yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KEİ'de Ermenistan temsilcisine tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KEİ zirvesinde Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haşot Hovakimian'ın Azerbaycan'a yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 16:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan KEİ'de Ermenistan temsilcisine tepki gösterdi

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haşot Hovakimian'ın Azerbaycan'a yönelik suçlamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, "KEİ'nin bir siyasi suçlama merkezi olmaması gerektiği ifadesini ben de paylaşıyorum. Ama buradaki konuşmalarda herhangi bir siyasi suçlama, değerlendirmeyi hiçbir temsilci yapmadı. Fakat siz baya geniş, hemen hemen konuşmanızın tamamını siyasi değerlendirmeye dönüştürdünüz. Bu da bana göre doğru olmadı." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı olduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) 25. Yıldönümü Zirvesi'nde konuşan Hovakimian, KEİ'nin "siyasi bir suçlama platformu olmaması gerektiğini" söyledi. Hovakimian, toplantı süresince Yukarı Karabağ meselesiyle ilgili Ermenistan'a karşı asılsız iddialarda bulunulduğunu öne sürerek Azerbaycan'ın KEİ ruhuna aykırı davrandığını iddia eden suçlamalar yöneltti.

"Artık bu işin bir neticeye vardırılmasında büyük faydalar var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hovakimian'ın konuşmasının ardından açılış toplantısını yönettiği oturumda, Ermeni temsilciye şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Tabi KEİ'nin bir siyasi suçlama merkezi olmaması gerektiği ifadesini ben de paylaşıyorum. Ama buradaki konuşmalarda herhangi bir siyasi suçlama, değerlendirmeyi hiçbir temsilci yapmadı. Fakat siz baya geniş, hemen hemen konuşmanızın tamamını siyasi değerlendirmeye dönüştürdünüz. Bu da bana göre doğru olmadı. Bu işi, çok daha önemli olan Minsk Üçlüsü'nün yürütmesi gerekir. Minsk Üçlüsü'nü temsilen Rusya Federasyonu'nun Sayın Başbakanı zaten burada. Tabi ABD ve Fransa aramızda yok. Onlar, bu değerlendirmeyi keşke bir an önce bitirmiş olsalar. 20 yılı aşkın süredir devam eden bu müzakerelerin çok daha fazla devam etmemesi gerekir. Artık bu işin bir neticeye vardırılmasında büyük faydalar var. Teşekkür ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKEİErmenistan
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