Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88602
ALTIN
221.416
DOLAR
5.8242
STERLİN
7.3041
EURO
6.6220
Comolli'den FFP açıklaması
Comolli'den FFP açıklaması
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
Spor camiasından şehitler için başsağlığı...
İHA'lara 'çevre temizliği' görevi
İHA'lara 'çevre temizliği' görevi
Tarih kokan müzeler bayramda açık olacak
Tarih kokan müzeler bayramda açık...
Tarih kokan müzeler bayramda açık olacak
Tarih kokan müzeler bayramda açık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:46
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüştü

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

İki lider, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkati çekti. 

İki liderin, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde de bulundukları öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanMacron
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütü PKK'ya 'üst düzey' darbe
Terör örgütü PKK'ya 'üst düzey' darbe
ABD NEYİN PEŞİNDE?
ABD NEYİN PEŞİNDE?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
44 YIL ÖNCE O GÜN… (1974 Kıbrıs savaşlarının anısına)  
44 YIL ÖNCE O GÜN… (1974 Kıbrıs savaşlarının anısına)  
TRUMP’LA PUTİN NELER KONUŞTU?
TRUMP’LA PUTİN NELER KONUŞTU?
Erdoğan yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı
Erdoğan yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı
'Cumhuriyetimizi şahlandırmanın sözünü veriyoruz'
'Cumhuriyetimizi şahlandırmanın sözünü veriyoruz'
Erdoğan'ın yeminiyle 'yeni sistem' resmen başladı
Erdoğan'ın yeminiyle 'yeni sistem' resmen başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ