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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krizle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krizle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 16:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krizle ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde, Myanmar'daki krizin daha fazla derinleşmeden durdurulması için BM'nin acil müdahalesinin ve uluslararası toplumun harekete geçmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Erdoğan, Rakhayn Eyaleti'nin kuzeyinde 25 Ağustos gecesi meydana gelen saldırıları bahane eden güvenlik güçlerinin masum Rohingya Müslümanlarına saldırmalarının ve sivillere karşı orantısız güç kullanmalarının kabul edilemez olduğuna dikkati çekti. 

Tüm mekanizmaları kullanarak Myanmar hükümeti üzerinde baskı kurmak gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım konusunda elinden geleni yaptığını ve daha fazla yardım ulaştırmaya da hazır olduğunu belirtti.

"Sağduyuya yöneltme hususunda yoğun çaba harcanmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerin yanı sıra ABD, Malezya, Endonezya, Tayland, Bangladeş gibi bölge ülkeleriyle de temasta olduğuna değindi. 

Erdoğan, Myanmar yönetimini sağduyuya yöneltme hususunda da yoğun çaba harcanması çağrısında bulundu. 

BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti ve bölgede endişeyle karşılanan insani krizin son bulması için yaptıkları temaslar hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, krize çözüm bulmaya yönelik çabalar konusunda temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanMyanmarGuterresArakan
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