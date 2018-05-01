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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 14.20'de Özbekistan'dan Güney Kore'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 14.20'de Özbekistan'dan Güney Kore'ye hareket etti.

01 Mayıs 2018 Salı 15:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 14.20'de Özbekistan'dan Güney Kore'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Güney Kore'ye Buhara Uluslararası Havaalanı'ndan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev ile Buhara Bölge Valisi Uktam Barnoyev uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Güney Kore'ye gitti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanGüney Koreye
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