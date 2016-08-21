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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Canlı bomba 12-14 yaşlarında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep'te bir düğün merasimi esnasında 12-14 yaşlarında bir canlı bombanın patlaması veya patlatılması neticesinde 51 ölüm vakası söz konusu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Canlı bomba 12-14 yaşlarında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep'te bir düğün merasimi esnasında 12-14 yaşlarında bir canlı bombanın patlaması veya patlatılması neticesinde 51 ölüm vakası söz konusu." dedi.

21 Ağustos 2016 Pazar 15:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Canlı bomba 12-14 yaşlarında
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Gaziantep'te Şahinbey'de, bir düğün merasimi esnasında 12-14 yaşlarında bir canlı bombanın patlaması veya patlatılması neticesinde, önce 94 yaralı, şu an itibarıyla bu yaralıların tedavi edilenlerini bir kenara koyacak olursak, hastanelerde yaralı olarak şu anda 69 yaralı var. Bunların 17'si ağır. Tabii 51 ölüm vakası söz konusu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an itibariyle Valiliğimiz, emniyet teşkilatımız, vardıkları ilk kanaatler, bir DAİŞ eylemi olduğu istikametinde. Malum son dönemlerde Gaziantep'te DAİŞ'in böyle bir yapılanması veya yer bulma gayretleri söz konusuydu. Birçok yoğun operasyonlar yapıldı, yapılıyor. Şu anda tabii ki orada güvenlik güçlerimizin bu çalışmaları çok daha yoğun bir şekilde devam edecektir. Birliğimizi, beraberliğimizi daim kılmak suretiyle de tüm bu terör belasının üzerine birlikte gitmemiz gerekiyor. Bu terör nereden gelirse gelsin bizim için değişmiyor. Bu FETÖ terör örgütü olabilir, PKK olabilir, DAİŞ olabilir, Suriye'nin belli bölgelerinde PYD, YPG olabilir. Hepsi bizim için terör örgütüdür. Bunların dini, milleti, vatanı, söz konusu değildir. Türkiye olarak da bizler tüm gücümüzle ve 15 Temmuz'da olduğu gibi milletimizle el ele omuz omuza bunların üzerine gideceğiz."

"Burada kararlılığımız kesindir"
"Temenni ederim ki bundan sonra bu tür şeylere inşallah rastlamayız. Yine temenni ederim ki bu gafiller aynı yanlışı bundan sonraki süreçte yapmazlar." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü ben ne silahlı kuvvetlerimizi ne de polis teşkilatımızı bunlardan tamamen arındırılmış olarak şu anda bile kabul etmiyorum. Onun için çalışmalarımız aynen devam ediyor, yargıda, devletimizin kurumlarında, çünkü bunu temizleyeceğiz. Burada kararlılığımız kesindir. Bu kanun hükmündeki kararnamelerle attığımız adımlar hepsi bunlara yöneliktir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Biz bugüne kadar Amerika'nın bizden istediği, istedikleri suçlularla ilgili, 'bize belge gönderin, bilgi gönderin, ondan sonra veririz' böyle bir şey asla söylememişizdir. İstedikleri teröristleri kendilerine vermişizdir. Şimdi burada da çok açık, net, Milli Güvenlik Kurulumuzun, hükümetimizin artık bir terör örgütü olduğuna karar vermiş olduğu böyle bir örgütün başını biz isteyeceğiz, bu kadar belgeyi, bilgiyi kendilerine sunacağız ve hala burada 'gerçekten bu mudur fail' gibi bir yaklaşım, tabii bizim stratejik ortaklığımıza da gölge düşürmektedir. Öyle zannediyorum çarşamba yapacağımız görüşmelerde inşallah bunları aşarız."

AA

Son Güncelleme: 21.08.2016 16:07
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCanlı Bomba - Önce Vatan Gazetesi
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