Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer



ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gaziler Günü Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "gazi ve müşir" unvanı verilişinin yıl dönümünü de tebrik eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bin yıldır milletimizin bekası, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin yaşaması için bu toprakları teriyle, gerektiğinde kanıyla ıslatmış tüm ecdadı tazimle yad ediyorum. Ülkemize gaziler ve şehitler kazandıran tüm anneleri, babaları hürmetle selamlıyorum. Bu uğurda kimi eşlerini kimi babalarını kimi kardeşlerini kimi kardeşi mesabesindeki arkadaşlarını kaybeden tüm vatandaşlarıma da milletin evinden saygılarımı iletiyorum."

"Güçlenerek geleceğe yürüyoruz"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kriz, mıriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, evelallah güçlenerek geleceğe yürüyoruz, daha da güçleneceğiz. Öyle AVM'lerde, şurada, burada manipülasyon yapanlara da aldırmayın, bundan sonra bu ülkede dolarla, avroyla, şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer, Türk lirasıyla her şey yürüyecek. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, burası Amerika değil. Dolayısıyla burada Türk lirasının hükmü vardır, Türk lirasıyla beraber mağazanı kiraya verirsin, alışverişini de Türk lirasıyla yaparsın, zaruretler ayrı konulardır. Bu adımı bu şerefli millet şerefiyle kazandı, şerefiyle adımlarını attı, şerefiyle de yeniden tarihini inşa ve ihya etmeye devam edecektir."

Erdoğan, vatanın tehlikeye düştüğü durumlarda milletin kıyam ettiğini ve gerektiğinde bir set gibi düşmanın karşısında durduğunu, gerektiğinde de bir sel gibi üzerinden aşıp geçtiğini dile getirdi.

"İşte o inlere girenler burada"

Türkiye'nin son 34 yılının neredeyse kesintisiz bir şekilde terörle mücadeleyle geçtiğini ve teröre kurban vermeyen, şehidi ve gazisi olmayan il, ilçe bulunmadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Askerlerimiz, polislerimiz, jandarmalarımız, güvenlik korucularımız dağları, ovaları, sınır boylarını, sınır ötelerini teröristlere dar ederken hiçbir fedakarlıktan kaçınmamışlardır. Hatırlayın hep şu ifadeyi kullandım, 'İnlerine gireceğiz.' dedim. Girdik mi inlerine, girdik. İşte o inlere girenler burada. Sizlere şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Siz hiçbir zaman yılmadınız. 'Acaba bu inin içinde ne var?' diye düşünmediniz, evelallah oraya 'Ya Allah, bismillah.' dediniz, girdiniz ve oraları onlara zindan ettiniz ve böyle de devam edeceğiz değil mi? Devam edeceğiz. Bu Cudi'de böyle oldu, Gabar'da böyle oldu, Kato'da böyle oldu, Afrin'de böyle oldu, Cerablus'ta böyle oldu, Türkiye'mizin dört bir yanının dışında da böyle oldu. Kandil'de böyle oldu, Sincar'da böyle oldu, böyle olacak. Buralarda durmak yok, yola devam edeceğiz."

"10 bin 89 gazi ve gazi yakını kamuda istihdam edildi"

Başkan Erdoğan, özel öğretim kurumlarına öğrenci sayılarının yüzde 3'ü oranında şehit ve gazi çocukları öncelikli olmak üzere ücretsiz öğrenci okutma şartının getirildiğini, gazilerin kendileri veya yakınlarından birine kamuda istihdam imkanının sağlandığını hatırlattı.

Erdoğan, "Bu kapsamda 10 bin 89 gazimiz ve gazi yakınımız ile 5 bin 235 şehit yakınımızın kamuda istihdamını sağladık. Ücretsiz seyahat kartı verdiğimiz gazi ve gazi yakınımızın sayısı 135 bine yaklaştı. Bu kartlar aynı zamanda kamu kuruluşlanına ait sosyal tesislerden, kurum personeli tarifesinden yararlanma hakkının kullanılabilmesine de imkan veriyor." diye konuştu.

Gazilerden ilaç, protez ve diğer tedavileri için katılım payı, ilave ücret gibi ek ödemelerin alınmadığını da belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredi, burs ve yurtlarından yararlanma konusunda gazilerimizin çocuklarının önceliği vardır. Bunların yanında pek çok alanda gazilerimize ve yakınlarına verilen haklar, sağlanan imkanlar mevcuttur. Onun için hakkınızı bilin, sakın aşağı düşmeyin. Şehit yakınlarımız için de benzer çok sayıda uygulama bulunuyor. Milletimizin ve devletimizin kendisi için fedakarlıkta bulunan şehitlerimize ve gazilerimize olan vefasını gösterme konusunda en küçük bir tereddüdü olmamıştır, olmayacaktır. Her şehit yakınımızın, gazimizin ve gazi yakınımızın da sahip oldukları bu büyük, bu ulvi, bu onurlu sıfatın vakarına uygun şekilde hareket ettiklerine inanıyorum."

"Sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de Suriye gündemiyle bir araya geldiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her iki tarafın Savunma Bakanları artık o belgeye imzayı attılar. Dedik ki 'İdlib'de artık kan dökülmesin, artık gözyaşı dinsin, onun için de ne gibi adım atmamız gerekiyorsa bu adımları atalım' ve 12 madde sıralandı, imzalar atıldı. Elhamdülillah. İşte bu, sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdı. İnşallah devamı bunun gelir.

Bugün Türkiye, Irak'ta kendisine karşı kurulan tuzakları bozarken terör örgütünü tarihinde hiç olmadığı kadar sindirmişse işte bu dirayeti sayesindedir. Bugün Türkiye, başka bir zamanda yaşasa altından kalkamayacağı ekonomik saldırıları birer birer püskürtebiliyorsa işte bu samimiyeti sayesindedir."