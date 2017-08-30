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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük zaferin 95. yıl dönümünü bir kez daha iftiharla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasının müjdecisi olan bu tarihi zaferi, Malazgirt'ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin çok önemli bir halkası olarak görüyoruz." dedi.

Büyük zaferin 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

Daha sonra Erdoğan başkanlığındaki, aralarında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanlarının da bulunduğu heyet, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı, tören alanındaki Cumhurbaşkanlığı Bandosu tarafından çalındı.

Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"Bu vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, büyük zaferin 95. yıl dönümünü bir kez daha iftiharla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasının müjdecisi olan bu tarihi zaferi, Malazgirt'ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin çok önemli bir halkası olarak görüyoruz.

30 Ağustos'ta kazandığımız zaferden aldığımız güçle Cumhuriyetimizi kurarken hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak olarak belirlemiştik. Türkiye çizdiğiniz hedefler doğrultusunda yoluna devam etmektedir.

15 Temmuz gecesi sergilenen destansı direniş, ülkemizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tüm saldırıları bertaraf etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan bu vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz."

Anıtkabir'de devlet erkanının katıldığı töreni geçen yıl olduğu gibi vatandaşlar da izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'e gelişinde ve buradan ayrılışında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganı ve vatandaşın sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi.

Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken garnizonda görevli askerler, elektronik cihazlarla kimlik kontrolünün ardından Anıtkabir'e alındı.

Anıtkabir'deki törende, "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkat çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir30 Ağustos Zafer BayramıÖnce Vatan Gazetesi
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