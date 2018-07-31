Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

ANKARA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü saat 13.00'te başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 40 dakika sürdü.
AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
ANKARA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü saat 13.00'te başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 40 dakika sürdü.
AA