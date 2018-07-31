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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

31 Temmuz 2018 Salı 15:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü saat 13.00'te başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 40 dakika sürdü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanDevlet Bahçeli
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