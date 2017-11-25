Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104539
ALTIN
163.466
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2643
EURO
4.6999
Zeynep'ten soyadı gibi albüm 
Zeynep'ten soyadı gibi albüm 
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"Bayazhan"
"Bayazhan"
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Türkeş'i aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve AK Parti Ankara Milletvekili Türkeş ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Türkeş'i aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve AK Parti Ankara Milletvekili Türkeş ile telefonda görüştü.

25 Kasım 2017 Cumartesi 13:34
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Türkeş'i aradı

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelive AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile bu sabah telefonda görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bu iki görüşmenin, MHP Kurucu Genel BaşkanıAlparslan Türkeş'in doğumunun yüzüncü yılı vesilesiyle yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinde MHP Kurucu Genel Başkanı Türkeş'in, ülke ve millet için yaptığı olumlu katkılara dikkati çekerek, kendisinin hayırla yad edilmekte olduğunu aktardı.

Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'le de ayrıca görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhuma Allah'tan rahmet dilediği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanBahçeliTürkeşönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzurum, buz tuttu
Erzurum, buz tuttu
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 9 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 9 kişi gözaltına alındı
İstenmeyen mesajlar yeni sistemle engellenecek
İstenmeyen mesajlar yeni sistemle engellenecek
Müjde! Elektrik ucuzlayacak
Müjde! Elektrik ucuzlayacak
Batum'da otel yangını: 12 ölü
Batum'da otel yangını: 12 ölü
NUR YERLİTAŞ'A BÜYÜK TEPKİ !
NUR YERLİTAŞ'A BÜYÜK TEPKİ !
Merkel'e partisinden istifa çağrısı
Merkel'e partisinden istifa çağrısı
Diyarbakır'da Cezaevine Saldırı
Diyarbakır'da Cezaevine Saldırı
Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ