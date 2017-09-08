Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arakan için çok taraflı bir diplomasi yürütüyoruz'

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf'ın dahil olduğu davaya eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da dahil edildiği iddialarının hatırlatılması üzerine, "Bu konu gerçekten çok çok ilginç bir konu. Şu anda bunu hukuki bir mantık içerisinde yorumlamak zaten mümkün değil. Burada bizim eski Ekonomi Bakanımıza yönelik atılan bu adımı, açık söylüyorum, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Zira burada şahsına yönelik bir iddiayı ortaya koyabilmiş değiller." dedi.

ABD'nin, Çağlayan'ın "İran'a yönelik yaptırımları deldiği" iddiasını öne sürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'a biz bir defa herhangi bir yaptırım uygulama kararı Türkiye olarak almadık ki... Bizim İran ile ikili ilişkilerimiz var, hassas ilişkilerimiz var. İran'dan özellikle doğal gazımızın, petrolün bir kısmını oradan alıyoruz. Biz bunu kendilerine de o zaman söyledik. Ben bunları Sayın Obama'ya da söyledim, diğer bu konularla ilgilenen kişilerine, başta Dışişleri Bakanları olmak üzere onlara da söyledik. Yani dedik 'Biz burada böyle bir yaptırım içerisine girmeyiz.' Bu ekonomik ilişkileri yürüten bakanımız kim? Ekonomi Bakanı. Ekonomi Bakanı hükümetin attığı adıma ne yapacaktır? Uygulayanlardan bir tanesi olacaktır. Dolayısıyla atılan bu adımlar tamamen siyasidir. ABD bir defa bu konuyu -tabii bu gidişimizde orada da inşallah görüşme fırsatı buluruz- gözden geçirmesi lazım. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Sarraf olayı da öyledir. Halk Bankamızın Genel Müdür Muavini Hakan Bey ile ilgili konu da öyledir. Bunların hepsi. Diğer isimler yine öyledir."

ABD'de korumalar hakkında soruşturma açılması

Erdoğan, ABD'ye yaptığı son ziyarette, Washington'da PKK terör örgütü mensuplarının kendilerine adeta saldırıyor havasına girdiğini de hatırlatarak, şöyle devam etti:

"ABD güvenlik güçlerinin orada kalkıp da herhangi bir tedbir almaması, onları oradan derdest etmemesi de bu pis kokunun bir ifadesidir. O olayla ilgili biliyorsunuz, benim korumalarım hakkında soruşturma açtılar. Hatta hatta, olay günü orada olmayan korumalarım hakkında, eşimin iki koruması bayan, onlarla ilgili de aynı şeyi yaptılar. Bu nedir? Bu Amerika yönetiminin düşmüş olduğu aczi gösteriyor. Kendilerine de bunlar bildirildi. Büyük bir devlet olabilirsin ama adil devlet olmak başka bir şeydir. Sıkıntı burada. Onun için de adil bir devlet olmak, hukuk sisteminin adil işlemesinden geçer. Eğer hukuk sisteminiz adil işlemiyorsa bu sıkıntılar sürekli olarak o pis kokuları da getirir."

Bir gazetecinin "Son günlerde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin farklı açıklamalar geliyor. Seçim atmosferindeki Almanya'da Merkel'in 'Türkiye AB'ye üye olmamalı' şeklinde bir açıklaması var. Buna karşı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Türkiye önemli ortak' şeklinde açıklaması oldu. Yine AB yöneticilerinin de 'Türkiye ile müzakereler devam etmeli', 'Türkiye çok önemli partner' şeklinde açıklamaları oldu. Siz bu açıklamaları nasıl yorumlamak istersiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, bu açıklamalara yabancı olmadıklarını, 15 yıldır bu tür açıklamalarla oyaladıklarını, hala aynı açıklamaların devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki referandum öncesinde Avrupa ülkelerinin takındığı tavrın çok açık, net ortada olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunları kendilerine sorduğumuz zaman da hiç bir cevap veremediler. Çünkü bunların hayatı hep böyle geçti. Şu anda da kendi içlerinde birbirlerine girdiler. Yatıyorlar, kalkıyorlar AK Parti, Türkiye, Erdoğan...Tamam da bizimle ne işiniz var. Kendi içinizde seçim yapıyorsunuz. Nasıl yapacaksanız seçiminizi yapın. Erdoğan'a vurmak, Türkiye'ye vurmak size oy mu kazandıracak? Bunu nereye kadar böyle götüreceksiniz?"

"Yüzüme bakamıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın bir gün, uluslararası toplantılarda ne olacak? Hollanda'nın başbakanı ile olduğu gibi mi olsun? Bak şimdi o yüzüme bakamıyor, benim zaten yüzüne hiç baktığım yok. Daha hükümet kuramadı. Ne hale düştü. Yarın Almanya'da da benzer şeyler olabilir." dedi.

Erdoğan, "Almanya'nın elinde bulundurduğu güç Türkiye'nin özellikle sosyopolitik gücünü yok etmeye muktedir değildir. Bizim bu noktadaki gücümüz çok çok farklı. Artık Türkiye bir çok şeyi aşmış vaziyette. Bu ufku, Türkiye açtığı için de zaten bunlar rahatsız oluyor. Bundan sonra hedef artık 2023'tür. 2023'te sosyolojik olsun, ekonomik olsun, iktisadi olsun, kültürel olsun, bütün bu alanlarda Türkiye'yi inşallah çok daha farklı bir yere, inşallah 2019 Başkanlık sistemindeki atılan yeni adımla birlikte çok daha farklı bir yere taşımış olacağız." değerlendirmesini yaptı.

"'Arakan için çok taraflı bir diplomasi yürütüyoruz'"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arakan'da yaşanan insani dramın son bulması için çok taraflı bir diplomasi yürütüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak 20'yi aşkın liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdim." dedi.

'Herkes bir defa yerini, konumunu bilsin'

Devlet Bahçeli'nin başkan yardımcısı olacağı iddialarıyla ilgili Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunların hepsi suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bunlar doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Herkes bir defa yerini, konumunu bilsin. Biz Türkiye'de siyaset yapıyoruz. Sayın Bahçeli ile şu süreçte partimiz gayet güzel bir diyalog içinde oldu ve bundan sonraki süreçte bu diyaloğun, dayanışmanın temenni ederim ki güçlenerek devamı Türkiye'nin geleceği bakımından çok çok önem arz etmektedir."

'SİHA'lar teröristleri vuruyor'

Erdoğan, "Ana muhalefet partisinin temsilcisi SİHA'larla ilgili eleştiri yapıyor. Neymiş, sivilleri vurmuş. Nerede o siviller? SİHA'lar teröristleri vuruyor. Silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz çok daha güçlü hale gelmek suretiyle terörizmle, teröristlerle, terör örgütleriyle bu mücadelesini sürdürecektir. Bunu, CHP'nin temsilcileri vesaireleri durduramaz." dedi.

'Türkiye Varlık Fonu'nu yeniden reorganize etmemiz şart'

"Varlık Fonu'nu bizim yeniden bir reorganize etmemiz şart." diyen Erdoğan, "Onun da adımını inşallah Kazakistan sonrası Sayın Başbakan ile değerlendirip bu adımları da atacağız." değerlendirmesinde bulundu.