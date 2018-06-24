Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311
İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Akşener oyunu kullandı
İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Akşener...
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce oyunu kullandı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce oyunu...
871 ton petrol nehre aktı
871 ton petrol nehre aktı

Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, oyunu Ankara'da kullandı

Karamollaoğlu, "Seçimler çok önemli. Çünkü önümüzdeki 5 yıl bu ülkenin menfaatine yönelik kararlar alacak cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, oyunu Ankara'da kullandı

Karamollaoğlu, "Seçimler çok önemli. Çünkü önümüzdeki 5 yıl bu ülkenin menfaatine yönelik kararlar alacak cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilecek." dedi.

24 Haziran 2018 Pazar 15:22
0 Okunma
Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, oyunu Ankara'da kullandı

ANKARA

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'daki Çankaya Lisesi'ne gelerek, görevlilerin belgelerini kontrol etmesinin ardından 1067 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 

Oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra sandık görevlilerine teşekkür eden Karamollaoğlu, okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Seçimler çok önemli. Çünkü önümüzdeki 5 yıl bu ülkenin menfaatine yönelik kararlar alacak cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilecek." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki seçimle ilgili iddiaları da değerlendiren Karamollaoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu konuya müdahil oldu. İnşallah üzücü hadiseler orada da başka yerlerde de tekerrür etmez." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suruç´ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti
Suruç´ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır
İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Akşener oyunu kullandı
İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Akşener oyunu kullandı
Darülaceze sakinleri oy kullandı
Darülaceze sakinleri oy kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce oyunu kullandı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce oyunu kullandı
Canları düşünen yok mu, yasa istiyoruz
Canları düşünen yok mu, yasa istiyoruz
Tahir ağabeyimizi kaybettik
Tahir ağabeyimizi kaybettik

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ