Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan'da

GEBELE - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile bir araya geldi.



Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 3. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gelen Gül, Gebele kentindeki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda Aliyev'le bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un da katıldığı toplantı, görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam etti.



Gül'ün, Azerbaycan temasları kapsamında Türk Konseyi 3. Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuşma yapması, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ve Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev ile bir araya gelmesi bekleniyor.



