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Çukurca şehitleri toprağa verildi

Çukurca'da terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit düşen sözleşmeli er Onur Deniz ile sözleşmeli er Mehmet Acıbucu, memleketlerinde toprağa verildi.

Çukurca şehitleri toprağa verildi

Çukurca'da terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit düşen sözleşmeli er Onur Deniz ile sözleşmeli er Mehmet Acıbucu, memleketlerinde toprağa verildi.

24 Mart 2017 Cuma 16:50
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Çukurca şehitleri toprağa verildi

OSMANİYE/KAHRAMANMARAŞ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli içesinde toprağa verildi.

Şehit Acıbucu'nun askeri uçakla Adana'ya getirilen naaşı, karayolu ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüldü. Şehit Acıbucu'nun cenazesi daha sonra helallik alınması için Erdoğdu köyündeki babaevine getirildi. Şehidin annesi Yeter Acıbucu ve yakınları burada gözyaşlarına boğuldu.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin yapılacağı İmam Hatip Camisi'nin önüne getirildi. Ailesi ve yakınları, Acıbucu'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna ve fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası, şehit Acıbucu'nun cenazesi Erdoğdu köyü mezarlığında toprağa verildi. 

Şehit er Onur Deniz son yolculuğuna uğurlandı

Saldırıda şehit düşen sözleşmeli er Onur Deniz de memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, Hakkari'den askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na, buradan da Andırın Yeşilova Mahallesi Sağlık Ocağı'na getirildi. Ailesinin Osmaniye'de ikamet etmesi dolayısıyla şehit için dedesi İsmail Deniz'in evinin önünde helallik alındı. 

Cenazenin eve getirilişi sırasında şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. 

Şehit sözleşmeli er Onur Deniz, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Şehit sözleşmeli er Onur Deniz, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Daha sonra Yeşilova Mahalle Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç, İl Jandarma Komutanı Albay Timuçin Alper ile siyasi, askeri ve sivil erkan katıldı.

Sözleşmeli er Onur Deniz'in naaşı, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇukurcaŞEHİTLER
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