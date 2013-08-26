Çözüm süreci terör suçu dosyalarını azalttı

ADANA





AA muhabirinin Adana, Malatya ve Diyarbakır adliyelerinden derlediği bilgilere göre, 8 aydır teröre bağlı ölümlerin yaşanmadığı Türkiye'de 22 ilin terör suçlarına bakan 3 cumhuriyet başsavcıvekilliğinde süreç içinde açılan soruşturma dosyalarında ciddi düşüş yaşandı.

Adana, Aksaray, Gaziantep, Hatay, Karaman, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye'ye bakan Adana Cuhmuririyet Başsavcıvekilliği'nce geçen yıl Nevruz Bayramı sonrası 30 soruşturma açılırken bu yıl bayramın ardından bir soruşturma açıldı.

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Sivas ve Tunceli'ye bakan Malatya Başsavcıvekilliği ile Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın bağlı olduğu Diyarbakır Başsavcıvekilliği'nde, çözüm sürecinde açılan soruşturmlaların büyük bölümünü faili muçhul cinayetler oluşturuyor.

Adana, Malatya ve Diyarbakır'daki TMK 10. madde ile görevli başsavcıvekilliklerindeki dosya sayısının yaklaşık yüzde 40 azaldığını belirten yetkililer, sürecin olumlu yansımalarının bu alanda da görüldüğünü vurguladı.

Adana, Malatya ve Diyarbakır adliyelerinde TMK 10. maddeyle görevli 3 başsavcıvekili ile 20 cumhuriyet savcısı, devam eden 15 binin üzerinde soruşturma dosyasına bakıyor.

Reyhanlı ve Cilvegözü'ndeki patlamalar, "JİTEM" dosyaları, Malatya Zirve Yayınevi'ndeki cinayetler, Muhsin Yazıcıoğl ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası, Madımak olayları, Albay Kazım Çillioğlu'nun ölümü gibi birçok dosyayla ilgili soruşturma da 3 kentin başsavcıvekilliklerince yürütülüyor.