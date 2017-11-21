ÇOK YAŞA TÜRKMENİSTAN, ÇOK YAŞA!

M. KEMAL SALLI

Tarih Sümer’le başlar” derler, doğrudur; fakat Sümerler kendilerine “Kenger” derlerdi ve Kengerlerin atayurdu bugünkü Türkmenistan’ı da kapsayan bir bölgeydi. O nedenle 26. Bağımsızlık yılını kutlayan Türkmenistan’ı, insanlığa yazı yazmayı öğretenlerin atayurdu olarak tanımlamak gerekir.

“Tarih Sümer’le başlar” derler, doğrudur; fakat Sümerler kendilerine “Kenger” derlerdi ve Kengerlerin atayurdu bugünkü Türkmenistan’ı da kapsayan bir bölgeydi. O nedenle 26. Bağımsızlık yılını kutlayan Türkmenistan’ı, insanlığa yazı yazmayı öğretenlerin atayurdu olarak tanımlamak gerekir.

Türkmenistan binlerce yıl öncesine tarihlenen bir Türk coğrafyasıdır. Türkmenistan engin tarihi ve çok zengin kültürel mirasıyla Asya kıtasının en önemli devletlerinden biridir. Türkmenistan, sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla ve izlediği denge politikalarıyla, bağımsızlığını kazandıktan sonra ekonomik büyümesini sürdürmektedir. Türkiye-Türkmenistan ilişkileri de gün geçtikçe ilerlemekte ve çeşitlenmektedir.

27 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan’da 27-28 Ekim günleri görkeml törenlerle kutlanmaktadır. 27-28 Ekim bağımsızlığın ve egemenliğin kurulu simgesi olarak kabul edilmektedir. Aşkabat’ta başlayan başlayan bağımsızlık bayramı kutlamaları, aynı coşku ve heyecanla Türkmenistan’ın diğer illerinde de yaşanmaktadır. Her yıl tekrarlanan bu coşkulu ve görkemli törenler, Türkmenistan halkının birlik ve beraberlik bilincinin gelişmesine vesile olmaktadır.

Türkmenistan’ın bağımsızlık günü coşkusu, her yıl olduğu gibi, bu yıl da İstanbul’da gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen törende, konuklara Türkmenistan yiyecekleri sunuldu ve çeşitli gösterilerle Türkmenistan’ın bağımsızlığına kavuştuğu 1991’den bu yana, çeşitlİ alanlarda gerçekleştirdiği başarılar anlatıldı.

27 Ekim’de 10. toplantısını gerçekleştiren Yüksek Şura, “Türkmenistan’ın Bağımsızlığı ve Devlet Kuruluşunun Esasları Hakkında”ki yasayı kabul etmiş ve Türkmenistan Devleti’nin millî ve bağımsız bir devlet olduğunu hukuken onaylamıştı. Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler de, Türkiye ile İran olmuştu. Kardeş Türkmeniztan’ın 26. Bağımsızlık Yılı’nı kutlarken, sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamasını ve her alanda üstün başarılara imza atmasını diliyoruz.

TÜRKMENİSTAN KISA SÜREDE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI

Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov’un önderliğinde gerçekleştirilen ekonomik kalkınma projeleriyle gelişmesini sürdüren Türkmenistan, bu gelişmeler sonucunda, başta enerji olmak üzere tekstil, turizm, inşaat, ulaşım ve gıda sektörlerinde yapılan milyar dolarlık yatırımlarla bölgesinde saygın bir ekonomik ve siyasi güç haline gelmiştir.

Yedi Avrupa ülkesinden geniş bir yüzölçümüne sahip olan Türkmenistan, izlediği milli çıkarlarını önde tutan denge politikalarıyla, uluslararası alanda giderek artan bir saygınlık kazanmıştır.

Türkmenistan’ın girişimiyle hayata geçirilen Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı, Türkmenistan’ın enerji tedarikçisi olma yolunda attığı çok önemli bir adım olmuştur. Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, teknolojik gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde, çok önemli büyüklükte doğalgaz rezervine sahip olan Türkmenistan’ın Avrupa’ya, Akdeniz’e ve dolayısıyla yeni pazarlara açılmasına yardımcı olabilir.

DENGE VE TARAFSIZLIK POLİTİKALARI

Türkmenistan, küresel çapta yaşanmakta olan güç ve paylaşım mücadelesinin dışında kalmaya özen göstermektedir. Türkmenistan, önem verdiği denge politikalarıyla, komşuları ve bölgesel güçlerle olan ekonomik ve siyasi ilişkilerinde de tarafsızlık politikası izlemekte kararlı olduğunu göstermiştir.

Türkmenistan, izlediği denge ve “daimi tarafsızlık” politikasının etkisiyle, BDT içinde sıkı bir ekonomik entegrasyona mesafeli dururken, Şubat 1992’deki Tahran Zirvesi’nde, aralarında Türkiye, İran ve Pakistan’ın kurucu üye olarak bulunduğu ve daha çok “gevşek bir işbirliğine” dayalı Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne, diğer bağımsız kardeş ülkelerle birlikte üye olmuştu. Türkmenistan, izlediği bu özenli politikalarla, ülke içinde ve bölgede ve uluslar arası ilişkilerde istikrarı sağlamayı hedeflediği söylenebilir.

ÇOK YAŞA TÜRKMENİSTAN, ÇOK YAŞA!

Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler de, Türkiye ile İran olmuştu. Kardeş Türkmeniztan’ın 26. Bağımsızlık Yılı’nı kutlarken, sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamasını ve her alanda üstün başarılara imza atmasını diliyoruz.