Çocuk hakları masaya yatırıldı

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin başkanlığında Türkiye'den 9 bakanlığın üst düzey yetkililerin katıldığı oturumda komite, Türkiye'nin çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi alanındaki çabalarını değerlendirecek.

Çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin de katıldığı oturumun açılış konuşmasını yapan Bakan Şahin, çocuk hakları ve eğitimi konusunda bir taraftan hukuki altyapıyı oluştururken diğer taraftan 29 milyon çocuğu geleceğe hazırlamak istediklerini ifade ederek, ''Geleceğin Türkiye'sini güçlü çocuk politikası ile oluşturmak istiyoruz. Burada en önemli iki tane adımımız birincisi eğitim, ikincisi sağlık oldu. Özellikle kız çocuklarımızın eğitilmesi, kırsaldaki yoksulluktan dolayı okutulamayan kız çocuklarımızın eğitim ortamına kavuşturulması ile ilgili son 10 yılda çok önemli mali destekler yapıldı'' dedi.

Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Çocuğun zengini fakiri olmaz'' sözünü hatırlatan Bakan Şahin, zengin olsun fakir olsun 14 milyon öğrenciye bedava kitap verildiğine dikkat çekti.