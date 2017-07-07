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Cindy Davası Kazanılacak!

Sarıyer Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Adem İnci adındaki temizlik işçisi tarafından dövülen Golden cinsi Cindy'nin duruşması devam ediyor. 

Cindy Davası Kazanılacak!

Sarıyer Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Adem İnci adındaki temizlik işçisi tarafından dövülen Golden cinsi Cindy'nin duruşması devam ediyor. 

07 Temmuz 2017 Cuma 16:09
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Cindy Davası Kazanılacak!

İSTANBUL- Bugün sabah saatlerinde İstanbul-Çağlayan Adliyesi, 34.Asliye Ceza Mahkemesi gerçekleşen Cindy'in duruşması Bayan Hakim'in müzakkere ile ilgili evrak istemi neticesinde 8 Aralık 2017 tarihine ertelendi.  İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına görevli olan 8 avukat duruşma sonrasında Cindy ve onun gibi şiddete marz kalmış canlar için adaletin yerini bulacağını belirttiler.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Av. Yasemin Babeyiğit Sürücü, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu ve Katılan – Yine Merkez Üyesi Av. Özen Baydoğan tarafıma şu açıklamalarda bulundu; "İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, 05.04.2016 tarihinde Sarıyer Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, Cindy adlı golden retriver cinsi sahipli köpeğin kafa tasının kırılması ve akabinde yaşanan olaylara ilişkin olarak 25.04.2016 tarihli suç duyurusu dilekçesi ile, hakkında suç duyurusunda bulunan Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanık Ayhan Akbulut, Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi Sorumlusu Sanık Cihan Yaşar hakkında İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2017/9 E. sayılı dosyası ile dava açılmış olup, davanın 2. Celsesi bugün yine 2 saat sürmüş, dosyada tanıklar dinlenmiştir."

"Herkesi dilsizcanlara sahip çıkmak için bekliyoruz"

"Sarıyer RM’de uzun zamandır hayvanların bakımlarının ihmal edildiği, ölümler yaşandığı, kırıklı hayvanların gereksiz yere bekletilip sonra bacaklarının ampute edilmek zorunda kaldığı şaibeleri dönüyorken, 1,5 yıl önce sahipli köpek Cindy’nin yolunun Sarıyer RM’ye düşmesi ile olaylar patlak verdi. Cindy, RM temizlik görevlisi tarafından kafatası dağılıncaya kadar aparat ile dövülmüştü; şimdi kafasında 9 plaka ile ve geçmeyen ağrılar ile yaşamak zorunda. Sorumlu Veteriner Hekimler Ayhan Akbulut ile Cihan Yaşar görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek olayı ört bas etmeye çalıştıkları için görevlerini suiistimalden yargılanıyorlar." diyen Avukatlar, "Bu dava, tüm Belediyelere emsal teşkil edecek mahiyette olup, herkesin görevini layıkıyla yasalara uygun olarak yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatacak. Davanın 3. Celsesi; 8 Aralık 2017 tarihinde saat 10’da Çağlayan’da, İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Bu canları koruyan avukatları var, ayrıca hayvan korumacı herkesi, dilsiz canlara sahip çıkmak için bekliyoruz." şeklinde sözlerini noktaladılar. 

  Bir çok hayvan sever dostların da katıldığı mahkeme tartışmasız bitti. Şimdi vicdan sahibi herkes Cindy'den gelecek olan sevindirici haberi bekliyor. 

Özel Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 07.07.2017 17:29
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