Çiçek'e ikinci rol: Terör

Ana muhalefet partisi CHP, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ziyareti bu hafta içinde yapmaya hazırlanıyor.

Konu teröre çözüm, adres TBMM Başkanı Cemil Çiçek. CHP, Çiçek'ten inisiyatif almasını talep edecek ve bir öneri reçetesi sunacak.

Tutuklu vekillere çözüm için de devreye giren ancak sonuç alamayan Çiçek'e sunulacak dikeçenin ayrıntıları Akşam gazetesinde yer aldı:

Bu sorununun 40 yıldır tüm ülkeyi bunaltıyor, enerjisini, gücünü, birikimini, kaynaklarını kurutuyor. Sorun bir kuşaktan ötekine aktarılıyor. CHP bu konularda ilk resmi raporu yazan, ilk komisyon kurulmasını öneren siyasi partidir. Sorunu istismar anlayışımız yok çözmek için çaba gösteren bir siyasal anlayıştayız.

TERÖR İÇİN DE UZLAŞALIM

Terör sorunun çözülememesinin sorumlusu genel çerçevede 'siyaset kurumu' dar çerçevede de 'Parlamento'dur. Meclis Başkanlığı'nın Anayasa Uzlaşma Komisyonu gibi terör konusunda da bir uzlaşma komisyonu kurulması için devreye girmeli. Komisyon parlamentodaki tüm partilerden oluşmalı. İhtiyaç duyulması halinde parlamento dışından partiler de davet edilmeli. Ayrıca ikinci bir komisyon kurularak, 'Siyasi partilerin seçtikleri akademisyen, kanaat önderlerinin de bir araya gelmeleri' sağlanmalıdır. Türkiye'nin artık daha fazla kaybedecek vakti bulunmamaktadır.

TANRIKULU DA HAZIRLAMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da son olarak 2011 yılı ekim ayında 'Akil Adamlar Komisyonu' için çağrıda bulunmuştu. Tanrıkulu'nun hazırladığı yol haritasında, TBMM çatısı altında siyasi partilerin eşit sayıda 8 üyeden oluşacak bir çalışma grubu meydana getirilmesi ve ortak bir yaklaşım için müzakerelere başlanması önerilmişti.





Son Güncelleme: 29.05.2012 01:14